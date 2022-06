Sin indicios de que periodista Antonio de la Cruz haya sido amenazado: SSPC

La Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que aún no se tienen indicios de los responsables del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, perpetrado este miércoles en Tamaulipas.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de SSPC expuso este jueves en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que en el caso del del asesinato del comunicador del periódico El Expreso y director de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas perpetrado ayer afuera de su domicilio, también resultó herida su hija quien se encuentra delicada.

“La Fiscalía General de la República ya solicitó al gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que contribuya a la investigación de este doloroso caso”, comentó Mejía en conferencia de prensa.

Antonio era reportero en la capital de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas conocido por la alta presencia de grupos del crimen organizado.

Sus notas estaban relacionadas con el campo y el clima, aunque hay algunas que tienen que ver con un cuestionamiento a autoridades de carácter local, de acuerdo con el subsecretario Mejía.

El funcionario precisó que no se tiene conocimiento de que el periodista haya sido amenazado con anterioridad y expuso que no estaba en el Mecanismo de Protección.

Mejía Berdeja agregó que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, está en comunicación con la viuda del periodista para apoyarla.

Detalló que hasta el momento, según sus cifras, hay solo 10 casos de periodistas asesinados, de los cuales hay 26 sujetos detenidos y 19 sujetos a proceso penal.

Mejía recalcó que aunque se mencionan 12 casos de periodistas asesinados, dijo que no se contempla el crimen de Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán, pues los familiares no refieren que no tenía una actividad periodística. Igualmente dijo que no se contempla el caso de Jorge Camero, en Empalme, Sonora, pues aseguró que él se dedicaba a actividades políticas y subrayó que en la SSPC se centran en informes ministeriales.