[VIDEO] Agradece Cesar Prieto a la gente por su triunfo electoral

Luego de que los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), colocara a César Prieto Gallardo de Morena al frente de las tendencias para gobernar el municipio de Salamanca.El candidato a la alcaldía agradeció el apoyo de la ciudadanía que confío en su proyecto de un gobierno honesto e invitó a los futuros regidores a trabajar en unidad por el bien del municipio.

En su mensaje hacia los salmantinos, el ganador de de los conteos preliminares virtuales se comprometió a gobernar para todos y desempeñar un gobierno honesto y humano.

" Tenemos que seguir viendo por Salamanca, Salamanca necesita que hoy nos unamos todos en un solo corazón, en una sola fuerza y yo me comprometo a no fallar, no tenemos derecho a fallar, vamos a hacer un gobierno para la gente, un gobierno abierto que no tenga compromisos con nadie más que con la gente", señaló.

Este proyecto empezó con varios tropiezos, que hicieron que la campaña se retrasará 15 días, afortunadamente hubo personas que siempre confiaron en este proyecto y lo sacaron adelante.

Esta jornada electoral fue muy activa y primordial para definir el rumbo de Salamanca en los próximos tres años, decirles que las actas me favorecen con el 80% de las actas computadas con una ventaja del 8% entre el primero y segundo lugar un resultado que es irreversible.

Agradeció el apoyo recibido por parte de la ciudadanía y la gente que lo estuvo acompañando a lo largo de su campaña proselitista por colonias y comunidades.

" Vamos a empezar a recuperar nuestra seguridad y trabajaremos de la mano con el Gobierno Federal y Estatal porque tenemos que trabajar de manera pareja vamos hacer un gobierno abierto" expreso.

Lo más importante para nuestro gobierno será la gente de Salamanca.