Van tras doctores de Guanajuato por impuntuales

El presidente de la Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que el sector más impuntuales que tienen detectado en Guanajuato es el de los médicos y que irán tras de ellos porque no es justo que dejen esperando por horas a los pacientes lucrando con el dolor de las personas.

Comentó que al igual que el resto de los gremios tienen que cumplir con sus obligaciones y que si bien son diversos sectores con los que se van a trabajar, los médicos “son los peores”.

“Falla mucho no me digas los doctores, les vale madre los gueyes, les vale madre, y eso es lo que no se vale, no pueden lucrar con el dolor de la gente, ahí es dónde, y vamos tras de ellos, que sean puntuales, que no se vale que te tengan esperando ahí la horas nomás porque no tienes de otra porque te tienes que aguantar ¡No señores! Tienes que cumplir igual que todos y hablo de los doctores porque son los peores. Pero hay muchos otros sectores donde estamos también apretando fuerte”, comentó.

Esto derivado de la campaña que emprendió el sector empresarial de Guanajuato en conjunto con el gobierno del estado el año pasado denominada “Yo soy puntual”, para mejorar los tiempos tanto en las consultas médicas, reuniones directivas y eventos de gobierno que fue con el primer sector que se arrancó.

Contrario el personal médico, el empresario comentó que el sector obrero es el más puntual y no se detecta una problemática con ellos, ya que si llegan tarde simplemente no entran a sus lugares de trabajo y se ve reflejado en sus salarios porque así lo manejan las políticas de las empresas.

“El trabajador normalmente llega a tiempo, bien sencillo, si no llega a tiempo no entra y se queda sin ese sustento para su familia, en general el trabajador es puntual”, agregó.

Ismael Plascencia aseguró que la iniciativa va permeando y que se le dará seguimiento, aunque será hasta marzo cuando puedan obtener los primeros resultados para volver a tomar decisiones sobre todo en las áreas que se puedan mejorar.

Comentó que es un proyecto que va a tardar entre dos o tres años porque es trabajar el problema de raíz que está arraigado de manera cultural en la sociedad.