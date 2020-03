Dan plática sobre redes sociales en Valle de Santiago

VALLE DE SANTIAGO, Gto; Dentro de las actividades de Proximidad Social que se vienen manejando la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, elementos de Policía brindaron una plática a los jóvenes del grupo de teatro del templo de la Merced, sobre el tema del “Buen Uso De Las Redes Sociales”.

El uso de las redes sociales es cada vez más frecuente entre los jóvenes, se ha convertido en un medio de relacionarse con los demás y de compartir información, pero no está exenta de peligros. Por eso es importante conocer las amenazas a las que nos enfrentamos y las herramientas para prevenirlas.

En cuanto a los peligros con los que nos podemos encontrar están: ser víctima de acoso cyberbullying, fraudes, suplantación de identidad, uso indebido de tus fotos y de la información que pones, etc.

Por ello, la Comisaría de Seguridad Pública dio las platicas sobre cómo prevenir ser víctimas de las redes sociales como lo son, Mantener en modo privado tu cuenta, así solo podrán seguirte si tú se lo permites. No aceptar peticiones de amistad de personas desconocidas. Si tienes amigos en común, pregunta sobre esa persona que te quiere seguir en tu red social. Acepta las peticiones de amistad de aquellos amigos a los que conoces personalmente. No agregar a personas desconocidas. No sabes si es un perfil falso o verdadero, o sus verdaderas intenciones. Desconoces quién hay realmente detrás de ese perfil.

Posteriormente, se culmino esta reunión con una actividad deportiva, participando jóvenes y policías, fomentando de esta manera la participación ciudadana y la activación física.