Urgen para Guanajuato cambios salariales: Mauricio Hernández

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Es urgente que el sector empresarial de Guanajuato genere cambios salariales competitivos y dignos, mencionó el economista y académico Mauricio Hernández Mendoza durante una ponencia dirigida a empresarios de la región Laja-Bajío, en donde destacó que uno de los problemas de la entidad, pese a ser un importante generador de Producto Interno Bruto, es que hay menos productividad.





➡️Suscríbete a nuestra edición digital





En la Casa Fundadores, en Apaseo el Grande, se llevaron a cabo dos ponencias, con el objetivo de analizar el estado actual del corredor industrial además de buscar soluciones y ampliar las competencias laborales, y de esta manera buscar estrategias para generar un cambio regional en las políticas de desarrollo en la región buscando generar mayores aspiraciones salariales y crear puestos con mayores aspiraciones salariales.

Sobre este tema, Mauricio Hernández, empresario y economista celayense estuvo a cargo de una ponencia titulada "El Bajío hoy", en donde explicó a los presentes la problemática que tiene el sector en la región, ya que Guanajuato ocupa el sexto lugar a nivel nacional en generación del Producto Interno Bruto del país, pero éste a su vez es de los que tienen una menor productividad, ya que solo el tres por ciento de sus trabajadores ganan más de lo que corresponde a los tres salarios mínimos.





Local Canadá tramita primera denuncia laboral a una planta automotriz de México en el marco del T-MEC

“También evidenciamos con estadísticas que los niveles de productividad son de los más bajos. Reconocimos que como empresarios debemos accionar para lograr ecosistemas de productividad en los cuáles la mano de obra encuentre espacios más productivos y con ello mayores aspiraciones salariales”, mencionó en su ponencia.

El empresario mencionó que urge un cambio en la estrategia de perfil de inversiones en la región, detallando que las empresas que se instalan en la región no requieren altas competencias laborales, lo que deja fuera a los perfiles altos que se forman en las escuelas de la región y estos buscan mejores condiciones laborales en otra región.

“Tres por ciento de las y los trabajadores de Guanajuato tiene ingresos superiores a tres salarios mínimos. Más allá de la etiqueta extranjera yo me refería al perfil de inversiones que se han atraído al estado, han sido inversiones que no requieren de altas competencias laborales, si no que requieren de una mano de obra medianamente calificada y en esa medida las aspiraciones salariales son distintas”, comentó.

Mauricio Hernández explicó que ciudades como Celaya, cuenta con el mayor número de profesionales preparados dentro de los municipios más importantes de Guanajuato, en cuanto a desarrollo industrial, por lo que urgió es necesario trabajar para generar cambios salariales más competitivos.

Finalmente y posterior a esta ponencia, el empresario Eduardo Covarrubias realizó la ponencia titulada "La diferencia entre un negocio familiar y una oficina de familia", explicando la importancia de la preparación entre quienes están a cargo de los negocios.