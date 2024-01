Transportistas buscan retomar Comisión Mixta Tarifaria

Representantes del servicio de transporte urbano y suburbano buscaron tener alguna respuesta sobre retomar la Comisión Mixta Tarifaria, para evaluar las necesidades y condiciones para un incremento a la tarifa este 2024, al argumentar que los costos de operación y mantenimiento rebasan el pasaje que se fijó en 10 pesos, el pasado mes de noviembre.

“Queremos conocer el resultado del estudio tarifario que se comprometieron en hacer en el mes de agosto, porque nosotros planteamos de acuerdo a nuestras necesidades alguna cantidad, pero lo importante es lo que determine el estudio que mandaron a hacer en el mes de agosto y queremos saber si lo hicieron o no; los estudios te dan a conocer cuál es la tarifa ideal; tenemos que entender que las circunstancias no son fáciles para toda la ciudadanía, no es fácil incrementar arbitrariamente los costos de nada, la propuesta sería que nos dieran a conocer el estudio y de ahí platicar sobre el incremento”, explicó Roberto Calvillo, representante de la línea de Transporte Villas de Barahona.

Los representantes esperaron que las autoridades ofrecieran información, sin embargo, el acercamiento fue pospuesto.

“En este año iniciamos en checar el tema del incremento de la tarifa, la necesidad y obligación que tenemos de venir a platicar con las autoridades nos hace estar presentes y venir sin previa audiencia. Nos atendió el secretario particular del alcalde y nos dijo que nos verían hasta el próximo miércoles, pedimos hablar con el Secretario y que también el próximo miércoles nos podría dar audiencia; nos parece que si bien es cierto que pueden tener temas urgentes, cada uno de nosotros venimos aquí porque tenemos la urgencia de platicar con ellos”, comentó.

En noviembre del año pasado, en la tercera sesión ordinaria de la Comisión Mixta Tarifaria, entre los cuales se acordó regularizar el costo de la tarifa, quedando 10 pesos general y 5.50 preferencial, en ella también se acordó que quedarían suspendidos para ser retomados en futuras sesiones, con excepción del incremento tarifario acordado en ese mismo año; los concesionarios del transporte público, en su modalidad urbano y suburbano, acuerdan el ajuste tarifario para el servicio del transporte público de ruta fija; este ajuste tarifario se acuerda conforme al análisis de los estudios técnicos presentados mediante el Estudio Análisis Tarifario del Transporte Urbano de Pasajeros en Ruta Fija, quedado 10 pesos servicio general y para usuarios con tarifa preferencial 5.50 pesos.

“Nos hemos reunido los representantes de las diversas agrupaciones de transportistas de transporte urbano y suburbano en varias ocasiones para platicar con las autoridades lo relativo al incremento de la tarifa; en agosto pasado tuvimos reunión en donde estuvo el secretario del ayuntamiento quien nos convocó a la Comisión mixta Tarifaria en donde en ese ocasión el cronograma que platicamos era que en agosto, septiembre y octubre se iba a llevar a sesión de ayuntamiento la regularización de las tarifas que nosotros habíamos agarrado sin autorización, entonces esa autorización o regularización que hizo el ayuntamiento la hizo ya hasta fin de año en donde se nos fueron dos meses más”, enfatizó.

Roberto Calvillo dijo, “enfrentamos los incrementos de todo, suben las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, así como subió el gas, y nosotros utilizamos el gas para nuestros camiones, el precio del diesel subió, entonces al subir esto tenemos mayores gastos, lo que tratamos de hacer es que haya algo que simplemente nos permita subsistir; nosotros creemos que vamos a encontrar una salida rápida porque una vez que inicien el tema de las campañas, nadie querrá tomar una decisión y entonces es importante que se haga a la brevedad posible”.

En Salamanca se cuenta con un aproximado de 24 rutas urbanas, teniendo un total de 40 rutas en el municipio, en donde actualmente se cuentan con un aproximado de 250 vehículos trabajando de un total de más de 450.