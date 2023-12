Trabaja movilidad en actualización de unidades de transporte

La ampliación de rutas del transporte público, es una de las peticiones más constantes de la población, esto luego de que durante la pandemia varias colonias se quedaron sin este servicio, por ello se trabaja en este proyecto, en donde al menos dos rutas están en el proceso de actualización, informó, Daniel Pérez Sequera, titular de la dependencia.

En ese sentido, el funcionario municipal, señaló que, aunque no cuenta con solicitudes de colonias para extender el horario de rutas del transporte público, trabaja en la revisión y proyectos más factibles para la actualización de las unidades de transporte público en Salamanca, una de las que se encuentra en este proceso es la ruta 13.

“Solamente me han solicitado ampliaciones de rutas y ya me encuentro en la revisión y proyectos más factibles, pronto las vamos a actualizar y serán dos, no recuerdo bien cuáles eran creo que es la 13 y otra más, pero, ya tenemos el estudio”, explicó.

Recientemente, la directora del Cetis 62, Brisa Elena García Ramírez, señaló que una de las problemáticas más constantes para los estudiantes del turno vespertino es la identificación rápida de unidades del transporte público cerca de la institución, generando que tengan que caminar varios metros hacia una plaza comercial para poder tomar una unidad, situación que en más de una ocasión ha convertido a los estudiantes en víctimas de asaltos y robos, por lo que, señalaron es urgente una ampliación en los horarios de las unidades de transporte público.

En Salamanca son varias las colonias que han denunciado la falta de unidades de transporte público algunas como Efrén Capiz, que aunque cuentan con el servicio este es muy tardado o la colonia Infonavit II, en dónde tiene la necesidad de un derrotero que pueda brindar el servicio para alumnos de la secundaria 48, por ello, se pide a la población que se acerquen a la dirección para exponer sus necesidades y buscar alguna solución.

De acuerdo a estudios antiguos, Salamanca cuenta con más de 60 rutas que cubren las principales colonias del municipio, sin embargo, el crecimiento poblacional ha evidenciado la necesidad de una ampliación para cubrir la demanda.