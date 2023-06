Tiene Guanajuato impuesto ambiental para empresas contaminantes

El diputado local, Víctor Manuel Zanella Huerta, dio a conocer que en Guanajuato ya fue aprobada la reforma a la Ley de Hacienda en materia de Impuestos de Remediación Ambiental, con la cual se buscara cobrar impuestos extras a empresas contaminantes, esto, con el fin de que esta práctica vaya a la baja.

En entrevista, el diputado local dijo que tras las constantes denuncias de las y los agricultores, así como de la ciudadanía en general sobre el impacto ambiental que causan estas empresas en el estado se decidió crear una modificación a la Ley de Hacienda en materia de Impuestos de Remediación Ambiental para que las empresas que no tengan proceso limpios y sustentables paguen para remediar sus daños.

“En el estado estamos preocupados por cumplir con el derecho humano a un medio ambiente sano, a que podamos tener un aire limpio, que el agua que se tome sea agua limpia, y por supuesto, que los productos que sean cultivados en el campo guanajuatense estén en espacios sanos, libres de químicos”, dijo.

Detalló que todas las fábricas que tengan procesos limpios y sustentables, no tendrán de qué preocuparse en el estado de Guanajuato, pues este impuesto sólo será para aquellas prácticas que ven a bien tirar sus residuos en puntos imposibles de limpiar.

“Este tema de impuestos para remediación ambiental es solamente para aquellas empresas que estén contaminando, aquellos que estén teniendo programas, acciones de manera limpia no tienen nada de que preocuparse”, mencionó.

Con base en esto, Víctor Zanella Huerta compartió que los impuestos ecológicos serán aplicados en tres modalidades a quienes contaminen, por lo que el recurso obtenido será aprovechado en temas de salud para atender a la población afectada y para resarcir los daños ambientales.

El recurso será destinado a proyectos que garanticen la preservación del medio ambiente. / Fotos: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

Agregó que se está dando un paso adelante en el estado de Guanajuato para lograr un equilibrio ecológico entre los intereses económicos y el derecho al medio ambiente que tienen todas las personas.

“Lo que no queremos es que con este impuesto no sólo se esté pagando y listo, si no que, al paso del tiempo, estas empresas que contaminan comiencen a dar un paso a la modernidad, es decir, que se vayan adaptando a procesos en donde se dé todo de manera sustentable”, agregó.