SSG no se sumará a la aplicación de  vacunas  contra la covid-19

La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, no se sumará a la aplicación de vacunas contra la covid-19 a sus derechohabientes, debido a que los biológicos Abdala que está usando el gobierno federal, ya están caducados, debido a que no están actualizadas con el subtipo que circula que es el omicrón b11, así lo señaló, señaló Juan Jesús Martínez García, jefe de Jurisdicción Sanitaria V.

“Nosotros no nos sumaremos a estar aplicando vacunas contra la Covid – 19, toda vez, que el Gobierno Federal decidió desde el año pasado comprar a Cuba una buena cantidad de vacunas Abdala, que son vacunas que fueron diseñadas en su inicio para la cepa inicial de Wuhan, China y que no ha sido actualizada, hoy en día desde el punto de vista inmunogénico sabemos y tenemos Claro que está vencida, por lo que no generaría inmunidad alguna”, explicó.

Martínez García dijo que, la aplicación de este biológico a la población fue una decisión unilateral del gobierno mexicano sin ningún sustento técnico, que se obtuvo mediante un oficio han decidido que se implemente a pesar de que no se va a generar ningún tipo de inmunidad.

“En algún momento se pensó que también se estaban almacenadas por parte del Gobierno Federal, al igual que la Sputnik, que son rusas que si bien ya cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud, a diferencia de Abdala que no hay nada en el mundo que nos diga de qué están hechas o cómo funcionan la verdad es que sputnik también está caducada, de tal manera, que inmunogénicamente no sería de utilidad para los guanajuatenses y es por ello, que no vamos a probar vacunas al menos de que llegue alguna aprobada por la Organización Mundial de la Salud actualizada “indicó.

En diversas ocasiones, el gobierno federal, ha señalado sobre la creación de la vacuna Patria para combatir la covid-19, al respecto, dijo que se trata de un sueño guajiro, pues no se tiene claro el proceso de creación.