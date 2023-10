Guanajuato, a la espera de vacunas contra Covid-19

Irapuato, Gto. (OEM).- A pesar de que Guanajuato aceptó que le enviaran vacunas contra la Covid-19 de la marca Sputnik , para aplicar como refuerzo en grupos vulnerables, éstas aún no han sido enviadas.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez , dijo en entrevista durante su visita a Irapuato que para estas fechas se esperaba contar con las vacunas para iniciar la campaña de vacunación, pero explicó que no se han recibido, pues incluso las autoridades federales no les han compartido información de cuál es la fecha de caducidad de las Sputnik, que serían las únicas que el estado aceptó, después de que descartó aplicar la cubana Abdala y la mexicana Patria, por no contar con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Habrá una campaña de vacunación hasta que hayan dosis que cumplan con los requisitos.

“Esperábamos tener ya las dosis para el refuerzo contra Covid-19, pero se ha estado en un estira y afloja con la federación, porque hasta el momento sólo existen a nivel nacional las vacunas Patria, la Abdala y la Sputnik, pero no se ha hecho la repartición, porque no sabemos qué tipo de vacunas nos estarían mandando y con qué fecha de caducidad, entonces nosotros no podemos aplicar una vacuna, si no sabemos si vaya a tener el efecto que deseamos, que es proteger a la población y no estaremos aplicando una vacuna que no esté avalada por la Organización Mundial de la Salud”, explicó.

Aseguró que no se obtendrán dosis, hasta confirmar que sean de buena calidad y que cuenten con fecha de caducidad, por ello siguen a la espera.

Debido a esta situación, recomendó a la población a no bajar la guardia, sobre todo porque ha llegado la época de los cambios de clima y a partir de ahora inician las enfermedades respiratorias, con lo cual se busca evitar una oleada de contagios.

“Cuando sepamos la fecha de caducidad, qué tipo de vacuna estarían mandando y que esté avalada por la OMS, recibiremos esa vacuna y estaremos protegiendo a la población, pero mientras estamos en espera, por ello les recomiendo que sigan con el lavado de manos y el uso de alcohol en gel, esto con la intención de que no nos vuelva a afectar una oleada de contagios por esta enfermedad, la cual puede volver a provocar que se vuelvan a pausar las actividades”, aconsejó.