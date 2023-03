Sin fecha para colecta anual 2023 de la Cruz Roja

A pesar de que la pandemia interrumpió la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, la Delegación Salamanca, se encuentra a esperas de que se otorguen las fechas para reactivar esta actividad que representa el 70% de los ingresos a la institución.

El presidente de la Delegación de Cruz Roja Salamanca, Gerardo Candelas Ruvalcaba, señaló que a nivel nacional, no se ha otorgado la fecha para retomar la colecta anual de manera formal, por lo que, espera pudiera llevarse a cabo en marzo o abril de presente año, sin embargo, aseguró es importante esta actividad, ya que está enfocada en solventar las necesidades como el parque vehicular y el equipamiento para las diversas áreas.

“Para este 2023 no tenemos una fecha definida, la colecta en Cruz Roja se organiza y se pone la estrategia desde la ciudad de México directamente, pero, en este año aún no nos dan alguna fecha y esperamos se vuelva a establecer en los periodos que normalmente se establece, que es en marzo y abril, sin embargo, la Cruz Roja Mexicana nacional aún no nos dan una fecha”, dijo.

Explicó que, tras dos año sin colecta derivado de las recomendaciones sanitarias por la pandemia del covid-19, finalmente a finales de noviembre del 2022 y gracias a un permiso que se extendió por todo el mes de diciembre, la Cruz Roja logró retomar la Colecta Anual, sin embargo, la recaudación no fue tanta, debido a que se realizó por poco tiempo.

“El año pasado después de que teníamos dos años sin hacer colecta por la pandemia y diferentes motivos que hubo en ese momento, se dio el arranque a finales de noviembre y tuvimos básicamente el mes de diciembre con permiso para hacerla, pero fue muy poco tiempo, porque luego llegaron las vacaciones y fin de año y eso impidió que se pudiera recaudar lo suficiente para satisfacer sus necesidades”, finalizó.