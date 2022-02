Sin avance predio que municipio donó a CMIC

La actual administración analizará el estatus en el que se encuentra la donación del predio que el municipio otorgó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) durante la administración de Antonio Arredondo, pues luego de cinco años no se ha avanzado en la obra, señaló el presidente de la Comisión de Obras Publicas, Diego Calderón.

Actual administración analizará el acuerdo

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) recibió por la administración municipal de Salamanca 2015-2018 un predio a donación para la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial CMIC y el Centro de Profesionalización de Oficios de la Construcción, sin embargo fue durante la administración de Beatriz Hernández que esta donación intento ser revocada.

“Si bien el terreno está abandonado, la CMIC cumplió con iniciar la construcción, se realizó una caseta y una parte de la barda ; en la administración anterior se hizo un convenio entre el ayuntamiento y la CMIC pero no sabemos cuáles fueron los nuevos acuerdos sobre los cuales se paró el proceso de reversión esto fue en mayo del 2020, un mes después, municipio llega a un convenio con CMIC y ellos donan parte del predio al municipio para que se pueda construir el CADI”, explicó Diego calderón .

El regidor por Movimiento Ciudadano señaló que a cinco años de que se realizó esta donación no han tenido avances en la construcción del inmueble, pues si bien la Cámara no está incumpliendo con lo que establecen los supuestos de ley, el predio no se está utilizando.

Señaló que lo que les toca como administración es buscar el acuerdo y ver qué condiciones tiene y sobre esas condiciones, la Comisión de Desarrollo Urbano analizará el tema, “ya son cinco años y sí, ahí no ha pasado nada, entonces habrá que analizar, ellos se defendieron con las razones por las porque no habían construido, entonces habrá que ver con Contraloría, Desarrollo Urbano y nosotros como Ayuntamiento y en la Dirección Jurídica, cono esta el caso”, dijo.

Asimismo explicó que se debe conocer cómo quedó el acuerdo en el que la CMIC donaría una parte del predio para la construcción de un CADI, porque no se requiere hacer todo el proceso de avalúos para el permiso de división, el traslado de dominio y los trámites necesarios para ceder un predio.