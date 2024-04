Seguridad, una prioridad para Salamanca: Gerardo Arredondo

Debido a su índice poblacional en el último censo, Salamanca debería ser una ciudad con una fuerza policial de al menos 492 elementos, a pesar de ello, luego de cinco años en que se conformó de nuevo la corporación y su centro de formación inicial, únicamente cuenta con un 24.3% del personal recomendado, de acuerdo al modelo óptimo de la función policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que establece un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, por lo que el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, Gerardo Arredondo, consideró que al menos la ciudad debe contar con 200 oficiales para 2025.

“Para los 300 mil habitantes que tenemos lo ideal son 600 policías, pero hoy tenemos un aproximado de 120, pero en los primeros seis meses tenemos que doblar cuando menos a 200 policías en la ciudad”, estableció.

Para ello, el candidato de la coalición PAN, PRI, PRD, dijo que es fundamental regresar hacer que los oficiales que trabajan en corporaciones de otras ciudades regresen a Salamanca, mejorando las condiciones laborales, prestaciones y por supuesto la percepción salarial.

“Hay más 150 policías salmantinos trabajando en otras ciudades, qué tenemos que hacer ir por ellos, qué tenemos que hacer, dignificar el salario, somos de las policías más mal pagadas y creo hoy por hoy tenemos que igualar y también tenemos que volver a hacer un tema de saber en dónde estamos parados; con qué policía contamos, tenemos que reclutar otros policías y tenemos que capacitar, pero por lo pronto vamos por todos los que tienen ya todo su tema de control y confianza ya hecho, y ahí sí que nos disculpen tras ciudades, pero queremos a nuestros policías de regreso”, propuso.

En este contexto explicó que, el fortalecimiento de la seguridad pública no debe orientarse únicamente a incrementar el número de elementos, sino también a generar un sentido de pertenencia de la población hacia los oficiales y viceversa, además del respeto entre ambas partes, luego de videos de agresiones que se han difundido a través de redes sociales en los se aprecia a un policía golpear a un ciudadano detenido en el área de barandilla e incluso a un agente vial liándose a golpes con un comerciante.

“Hay que sectorizar la ciudad, yo creo que los policías estar en zonas para que no se estén moviendo tanto y crear ese sentido de pertenencia entre el policía y el ciudadano, porque la verdad es que debemos ir respetando más el ciudadano al policía y el policía al ciudadano, porque no hay ese sentido de pertenencia en uno y otro, y mientras no lo haya no va funcionar esto”, asentó.