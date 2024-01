Secretaría de Salud sin registro de casos de Covid-19 en el estado

CELAYA, Gto.- Mientras que la Secretaría de Salud no ha registrado casos de Covid-19 en Guanajuato, a la fecha se tiene el reporte de 293 casos de infecciones respiratorias agudas, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional, y en los tres primeros lugares se encuentran la Ciudad de México con 776 casos, Nuevo León con 400 casos, Estado de México con 393, y le siguen Jalisco con 344, Puebla con 298 casos y Querétaro con 295 casos.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo mencionó Pablo Sánchez Gastélum, director de Promoción y Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato, quien explicó que la mayoría de los casos de infecciones respiratorias agudas han sido ambulatorios, pero aún así, hizo el llamado a la población en general, y en especial a los adultos mayores y menores de edad a que sigan utilizando el cubrebocas.

Local Invitan a los adultos mayores a vacunarse contra la influenza y el neumococo

“Estamos experimentando una temporada invernal con muchos casos de enfermedades respiratorias agudas. Lo que está predominando son las infecciones virales por influenza y otros virus. Sí hemos visto un crecimiento considerable, la mayoría de casos ambulatorios. Aplicamos cerca de 11 millones de vacunas contra el Covid durante la pandemia, y este virus va mutando, y estas variantes circulan entre nosotros”, expuso.

Después de que Daniel Díaz renunciara de su cargo, Pablo Sánchez dijo que cuenta con el equipo para saber qué es Covid e influenza, y recordó a la población que es necesario usar el cubrebocas, sobre todo en los más vulnerables como son las personas mayores de 60 años, los que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, enfermas del corazón o pulmones, así como los niños y mujeres embarazadas.

“Yo veo que la gente ha dejado de lavarse las manos, ya no se utiliza el alcohol-gel con la misma frecuencia, gente que estornuda o tose sin cubrirse. En este grupo poblacional sí debe usarse todavía el cubrebocas, porque es una barrera, una protección, y ya no está en discusión porque sí tenemos casos de Covid e infecciones respiratorias agudas”, recomendó el nuevo representante de salud en Guanajuato.

Desmintió que Guanajuato tiene sus hospitales llenos de Covid, puesto que a la fecha no se tiene ni un solo caso, y explicó que se cuenta con todo el equipamiento necesario, incluyendo camas que están dispuestas en caso de que se necesiten.





En Guanajuato no ha habido repunte de contagios, pero sí infecciones respiratorias agudas. | Foto: Alfonso Beber | El Sol del Bajío





“No tenemos más de 48 pacientes ingresados en los hospitales y la mayoría están concentrados en el Corredor Industrial, pero por problemas respiratorios. El que seamos responsables y solidarios es importante, en lavarse las manos, cuidar la alimentación, no nos automediquemos, porque después los pacientes están llegando tarde a los hospitales. Y no sólo a los hospitales de la Secretaría de Salud, sino del IMSS, ISSSTE, PEMEX y hospitales privados, todos estamos trabajando para evitar que los pacientes se pongan graves, evitar que lleguen a utilizar respirador”, precisó.

Local Ya están a la venta vacunas contra la Covid

Dijo que espera y todas estas acciones que realizan las distintas instituciones de salud ayuden para que la gente pueda hacer más conciencia y tener cero defunciones.

Explicó que sigue habiendo un monitoreo que permite saber qué tipo de virus y los lugares en que se están presentando, y aunque los hospitales particulares no tienen la obligación de reportar casos de Covid, como lo fue durante la pandemia, sí debería de existir una responsabilidad que sea enviada la información a la Secretaría de Salud, pero hasta el momento todo indica que tampoco se han presentado casos.

También expuso que ni la población ni los médicos pueden identificar si es influenza o insuficiencia respiratoria cuando se tiene ciertos síntomas, y por ello es importante acudir a su médico para que se puedan hacer los estudios o las pruebas rápidas para definir el tipo de enfermedad que tiene la paciente.

Detalló que si se tienen síntomas como tos, dolor de ojos, cabeza, escurrimiento nasal, duele todo el cuerpo, e incluso si tienen dificultad para respirar, acudan de inmediato a un médico, al servicio de urgencias, no auto medicarse, porque se pueden complicar los síntomas, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo como el que fume o tenga sobrepeso.

Para concluir, recomendó a que las personas acudan a vacunarse contra la influenza, y explicó que, en su caso, como Secretaría de Salud, no recibieron vacunas contra el Covid, pero sí cuentan con insumos, cama hospital, ventiladores, medicamentos, y en este rubro no se ha negado la atención a nadie, y a los pacientes no se les cobra la atención para estos casos de problemas respiratorios, la prueba, el tratamiento completo e incluso si llegan a necesitar alguna terapia intensiva.