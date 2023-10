Tiangustas denunciaron abusos por parte de Fiscalización y Control

Alrededor de 150 tianguistas han buscado tener un acercamiento con la dirección de Fiscalización y Control en donde se les ha negado el trabajar, a pesar de tratar de regularizar sus adeudos los comerciantes han sido despojados de sus lugares de trabajo, como en el caso de Martha Velázquez quien, tras una grave enfermedad, no pudo solventar el pago de piso, por lo que su lugar fue ocupado por otra persona.

“Yo no me niego a pagarles ni nada, pero tres personas que están a cargo de la organización del tianguis se han comportado mal, pero sino tenemos un diálogo y tener una buena relación entre comerciantes y fiscalización” Martha Velázquez Cabrera, comerciante del tianguis.

Alrededor de 15 personas que conforman la asociación de tianguistas de la colonia Nativitas, han externado que por parte de tres personas de la dependencia de fiscalización han recibido malos tratos además del Director de la dependencia en mención. Añadieron un caso en donde a uno de los comerciantes le sobrepusieron un pago de su uso de suelo, el cual paso a estar a nombre de otra persona quitándolos de su espacio designado los días domingos en la colonia Nativitas.

“A mi se me hace una injustica porque yo traigo como comprobar que tuve gastos fuertes, desde estudios, transfusiones de sangre, gastos de traslados, se me hace injusto que por tres meses se me haya retirado mi lugar; tengo 20 años vendiendo, todos ubican mi lugar pero de buenas a primera me dicen que no me ponga porque me van a quitar, llorando les pedí que me apoyaran porque es mi fuente de trabajo; mi esposo y yo estamos enfermos y al acudir con el director de Fiscalización Gerson Orta de Luna me dijo que más adelante están solicitando personal y eso es una grosería cuando yo le pedí el poder trabajar ahí”, dijo Martha.

Por último, la comerciante afectada dijo que, “desde el mes de marzo me retiraron del lugar y he andado de un lado a otro y he batallado porque no encuentro un lugar. Todos los comerciantes del tianguis están dispuestos a firmar y a venir a solucionar los problemas. Ahorita vine a solicitar que se me regrese mi lugar porque para muchos es nuestra fuente de trabajo; estaremos haciendo la lucha porque nos gusta trabajar honradamente”.

Tras el acercamiento que tuvieron en la presidencia municipal, los comerciantes fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores quien atendió todas sus inquietudes en la sala de refectorio de la Casa de la Cultura.