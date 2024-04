Danzas de concheros y apaches, tradición que da identidad y economía a Valtierrilla

Como cada tres de mayo, la comunidad de Valtierrilla se prepara para celebrar a la Santa Cruz con las tradicionales danzas de apaches, concheros y comanches, tradición que se mantiene vigente hasta la actualidad y que con el paso del tiempo se ha convertido en parte fundamental de la identidad y economía, convirtiéndose en una oportunidad de desarrollo en especial para Guadalupe Yépez Zavala, diseñadora de modas, quien han encontrado en este sector una fuente desarrollo mediante a la elaboración de trajes de apaches y concheros.

Originaria de la comunidad de Valtierrilla, desde muy pequeña supo que su vocación se encontraba en el diseño de modas, lo que la llevó a profesionalizarse en esta rama para posteriormente abrir su propio taller, en donde se ha dedicado a la elaboración de vestidos de xv años, bodas, presentaciones, graduaciones, por mencionar algunos y actualmente encontró en las danzas de apaches y concheros un área de oportunidad a través del diseño de sus trajes.

“Me gusta mucho la fiesta que se hace en Valtierrilla el tres de mayo, principalmente por los trajes, porque llevan muchas texturas, colores y símbolos importantes, eso fue lo que me inspiró a elaborarlos cada vez que los danzantes buscaban quién se los diseñará y esto me puede llevar hasta un mes dependiendo de qué tan detallados los quiera, además de adaptarme a los nuevos diseños o estilos que el cliente desee los danzantes que los haga”, manifestó.

Los trajes para danzantes están compuestos de dibujos, bordados y flecos que les dan una característica única y especial, así como otros elementos propios de las danzas que van presentar, por ello su costo puede ir desde mil 200 pesos hasta cinco mil, esto dependiendo de los detalles de las vestimentas.

La celebración en honor a la Santa Cruz comienza con la entrada de la cera el día dos de mayo, que se realiza desde la ermita de la Virgen de Guadalupe ubicada en la entrada de Valtierrilla, en la entrada del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el jardín de la comunidad, en conjunto con los danzantes, y continúa el tres de mayo con la misa de medio día, en donde también se aprovecha el acercamiento con Dios y se pide por los albañiles.

LA CELEBRACIÓN

La celebración del tres de mayo, como el Día de la Santa Cruz, en Valtierrilla, coincide con la fiesta nacional del Día del Albañil, fecha en donde los trabajadores de la construcción acostumbran colocan una cruz de madera en los lugares donde laboran como símbolo de protección, sin embargo, en el caso de la Capital del Nopal, como se le conoce a Valtierrilla, los festejos van enfocados a un marco religioso, cuya protagonista principal es la cruz y que a lo largo de más de 100 años, se ha convertido en símbolo de fe y esperanza.

La celebración se extiende durante tres largos días, que son el uno, dos y tres de mayo, donde la gente de la comunidad también participa, a través de la entrega de alimentos a los danzantes, como parte del agradecimiento a los dones recibidos por la Santa Cruz y también como signo de empatía hacia las 12 danza de apaches y concheros que participan en esta fiesta religioso.