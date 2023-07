Comerciantes externan abuso de poder por parte de los elementos de Fiscalización

Gerson Orta de Luna, titular de Fiscalización y Control, comentó que al día se retiran 20 ó 30 comerciantes ambulantes que no cuentan con su permiso de venta. Se invita a los comerciantes a regularizarse.

A inicios del mes pasado, comerciantes habían manifestado el abuso de poder por parte de personal de Fiscalización realizaron el retiro de mercancía a comerciantes ambulantes. Comerciantes manifestaron que el actuar del personal fue prepotente. Estos hechos reportados se registraron en la colonia Bellavista, sobre la calle Árbol Grande.

El Titular de esta área, Gerson Orta de Luna explicó que existe una gran cantidad de comerciantes ambulantes que no se han regularizado, y al no contar con su permiso de venta correspondiente, se realizan las acciones del retiro de su producto.

“Hay comerciantes que no cuentan con sus permisos, hemos platicado con la gente, los hemos invitado a que vengan a solicitar su permiso, pero no significa que se les vaya a dar en ese mismo momento, todo tiene un proceso y si de plano la gente no accede, se maneja una infracción; en varias ocasiones los hemos invitado a que se acerquen; necesitamos darle un seguimiento el por qué se actuó de esta manera y retirarle su herramienta de trabajo, cuando no se sabe el trasfondo; nosotros actuamos de manera correcta y dicen que nosotros actuamos mal”, manifestó.

Tras las versiones emitidas por los comerciantes, sobre el abuso de poder por parte del personal de Fiscalización, Gerson Orta de Luna, descartó tales acciones.

“Descartamos totalmente el uso de abuso de poder por parte de los elementos, en caso de presentar esa evidencia, las personas pueden venir estas personas a presentar sus denuncias; hemos realizado invitaciones de manera verbal a los comerciantes que no cuentan con permisos a que se retiren y si no quieren realizamos las infracciones. De manera diaria realizamos entre 20 o 30 retiros por no contar con sus permisos, pero lo importante es saber que no son de aquí”, comentó.

El funcionario destacó que tras el retiro de la mercancía, se mantiene en resguardo durante el lapso en el cual el comerciante realiza el pago de la infracción para que se le devuelva su mercancía, al igual se les invita a que se regularicen sacando su permiso para la venta ambulante.