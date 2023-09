Servicio de transporte se restablecerá hasta contar con garantías suficientes: Transportistas

Salamanca, Gto.- Ante los hechos de violencia y amenazas surgidas a través de redes sociales, transportistas del servicio público colectivo de la zona suburbana, optaron por suspender los recorridos de la ruta 23 hasta que las autoridades garanticen la seguridad de operadores y usuarios; ante esta situación habitantes de Mancera y Los Prietos se han visto obligados a caminar entre tres y cuatro kilómetros para acceder al servicio para trasladarse la zona centro y viceversa al descender de las rutas que llegan hasta el fraccionamiento Arboledas.

Los usuarios tuvieron que caminar por falta del transporte que suspendió estas rutas

“Entre todos los operadores determinamos que estaba muy peligroso y por el momento no vamos a trabajar, en la mañana si estuvieron trabajando unos, pero se retiraron, ya mañana vamos a ver si está más tranquilo y si también tenemos apoyo de vigilancia de las instancias de Transporte Municipal, Policía, Guardia Nacional y Ejercito; pues la autoridad tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que vamos a esperar a que salvaguardar la integridad de nosotros y los usuarios”, informaron los operadores.

Usuarios se ven obligados a caminar

“Desde toda la mañana no ha habido servicio, ahorita lo que hicimos es caminar (desde Mancera) hasta aquí (Arboledas de Ciudad Bajío), para tomar la ruta que va al centro, estuvimos esperando como media hora, vimos que no pasaba y nos tuvimos que venir caminando, hicimos como 20 minutos desde Mancera, pero no hay otra porque tenemos que hacer nuestros quehaceres y mandados”, refirió María n usuaria afectada.

Implementan operativo coordinado instancias de seguridad

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal informó que. ”A raíz del incendio de un vehículo registrado en la comunidad de La Capilla, se difundió en redes sociales un mensaje sobre supuestos ataques en las comunidades de Los Prietos, El Cajón, La Capilla y Loma de San Antonio, con la intención de infundir temor en la población.”

“Al respecto, la dirección de Seguridad Pública de Salamanca informa que elementos de la Policía Municipal, la Sedena y la Guardia Nacional están llevando a cabo operativos de vigilancia en estas áreas, con el compromiso de garantizar la seguridad de la población y prevenir actos delictivos.”

”Además, queremos destacar que se está manteniendo un diálogo constante con los concesionarios del transporte público para reanudar el servicio, que previamente fue suspendido debido a los rumores de incidentes violentos.”

En síntesis, se dijo que, hasta el momento, no se han reportado incidentes que pongan en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la población. No obstante, se seguirán realizando patrullajes de manera constante para garantizar la seguridad.