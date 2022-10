Se preparan en Mazda para elegir a su sindicato

Roberto Chagoya, asesor sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que se está llevando a cabo una votación al interior de la planta Mazda Motors Salamanca, en dónde cuatro mil trabajadores elegirán si el sindicato cetemista continúa representándolos o darán paso a otro sindicato; sin embargo, dijo que hay confianza en que la base trabajadora refrendará su apoyo al sindicato de CTM.





Trabajadores participan en votación.





En entrevista, refirió que los trabajadores de la planta han mostrado su apoyo en todo momento a la CTM, para que sea quien los represente; no obstante, dijo que hay otros sindicatos que buscan por todos los medios quitarles la titularidad, para ser ellos los representantes sindicales.

Señaló que el sindicato cetemista ha logrado aumentos salariales para la base trabajadora ante el constante crecimiento de la inflación que ha mermado el poder adquisitivo de la población en general.

"Es el sindicato nacional de la industria automotriz CTM y se les hace la invitación a la base trabajadora y a toda la familia de Mazda, es mucha gente que se ha acercado, gente trabajadora y que ya no trabajan ahí y los mismos trabajadores que están ahí los ven mal porque no eran ni trabajadores modelo ni nada, son los que han querido estar peleando la titularidad a CTM, son sindicatos independientes, ya vieron el claro ejemplo de General Motors, donde no se les han cumplido lo que se les prometió".

Dijo que uno de los sindicatos que pretende quitar la titularidad a la Confederación de Trabajadores de México es el de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sin embargo, refirió que confían en que seguirán siendo quienes representen y luchen por la mejora de prestaciones para los trabajadores de la empresa.





Elegirán sindicato.





Añadió que CTM es la central obrera más importante y muestra de ello es que más de cinco millones de trabajadores están agremiados al sindicato y dijo que esa confianza la han ganado con buenos resultados a todos los trabajadores a quienes representan.

"Es CATEM quien nos está peleando la titularidad, la gente se ha encargado de divulgar una serie de irregularidades y de distorsionar información a través de los medios de comunicación, tirándole a la CTM y la gente nos ha dicho que por qué nosotros no nos defendemos, CTM demuestra con hechos y no con chismes la grandeza y la fortaleza que tiene la Confederación de Trabajadores de México, no por nada 5 millones de trabajadores están adheridos a esta gran central obrera donde se les apoya en todo momento, desde Infonavit, Fonacot, con abogados y con una feria de servicios".