Trabajan por mejorar condiciones laborales de sindicalizados

Marco Antonio Aceves, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz Similares y Conexas de la República Mexicana de la CTM, aseguró que el sindicato está fortalecido y se encuentran en la lucha de ofrecer las mejores condiciones laborales a los cerca de cinco millones de trabajadores sindicalizados, a pesar de la intención de “sindicatos oportunistas” que buscan engañar y vender falsas promesas a sus obreros.

Local Nueva ley para el periodo vacacional, incrementará productividad en Guanajuato

“Sabemos que hay sindicatos oportunistas que quieren engañar y venderles espejitos a los trabajadores de Mazda, porque saben que todo lo que ofrece jamás lo van a poder cumplir simplemente, es lo que tenemos ahorita y con eso estamos luchando y es el pan de cada día porque Mazda, es una empresa muy atractiva para cualquier sindicato, es la realidad nosotros que estamos haciendo nosotros”, manifestó.

En ese contexto, señaló que para seguir brindando las mejores condiciones a los obreros, en próximos días se llevará a cabo la Semana de la Salud y la Prosperidad, en la cual se contará con los servicios de salud que ofrece el Seguro Social con médicos especialistas como cardiólogos, oftalmólogos, podólogos, además de médicos cirujanos y también se traerá al personal de Infonavit para disipar las dudas que tengan los trabajadores y las trabajadoras.

Destacó que la influencia de los sindicatos oportunistas en los trabajadores de Mazda, durante la revisión para la validación de las negociaciones del contrato colectivo del trabajo en el mes de mayo, solamente generó que los obreros se vieran perjudicados el retraso de su incremento salarial y retroactivo en prestaciones por cuatro meses.

“Lo que sucedió el primer mes, durante las votaciones internas para las negociaciones del contrato colectivo del trabajo, es que hubo la asesoría de esos sindicatos oportunistas que desgraciadamente engañaron a muchos de nuestros trabajadores y que no les dieron ningún beneficio, porque ese proceso que ganó la mayoría que no estaba de acuerdo con el convenio que habíamos hecho, hizo que se tuviera que repetir el proceso y eso tardo tres meses más de acuerdo a la Central Federal laboral, para que nos diera la nueva fecha para que el resultado del segundo proceso fuera el mismo, no obtuvieron nada más porque Mazda dijo que no puedo dar ni un peso más, lo que generó que solamente se perdiera tiempo”, explicó.

Además indicó que los trabajadores sindicalizados cuentan con las mejores condiciones laborales, algo que ha logrado a través de la atención a los trabajadores y al arduo trabajo del equipo de colaboradores que permite brindar un mejor servicio para los obreros.

“Todos los trabajadores tienen sueldos muy competitivos de acuerdo al mercado del estado y donde tenemos vales de despensa muy superior a lo que abarca la ley y que a pesar de la pandemia y los paros técnicos se logró que no se les dejara de pagar a los trabajadores”, expuso.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además añadió que la empresa automotriz actualmente pasan por una crisis de mano de obra y esto se debe a que se han otorgado muchas visas temporales de trabajo para los Estados Unidos, lo que ha generado que mucha gente prefiere irse a trabajar al extranjero que quedarse a laborar en las empresas, por ello se encuentran en constante es pláticas con los proveedores y la planta Mazda para atraer mayor mano de obra.