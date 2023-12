Se han registrado atrasos en la recolección de basura

Habitantes de la colonia Rinconada San Javier han denunciado la ausencia del servicio de recolección de basura en la zona lo que ha generado la acumulación de residuos en hogares y calles, además de que este hecho se réplica en más colonias de la zona sur.

“La basura no ha pasado desde el viernes en la calle San Gelasio y Rinconada San Xavier, y el lunes tampoco pasó y todavía no pasa. Aquí se nos ha quedado la basura durante toda la semana. Por lo regular el camión recolector pasa tres veces a la semana, pero pues no ha sido así”, explicó Karen habitante de la colonia Rinconada San Javier.

La habitante de esta colonia ubicada en la zonas sur del municipio, indicó que a pesar de los días en los cuales el camión recolector hace su ruta, en algunas de las calles la basura es un problema de todos los días, sobre todo por la gran cantidad de perros en situación de calle que se encuentran en la colonia.

“Hay algunos terrenos baldíos que son utilizados como lugares para tirar basura, lo que nos da mala imagen en nuestra colonia y algunos de nosotros tenemos que hacer las labores de limpieza de estos lugares porque los dueños no se hacen responsables o no sabemos quiénes sean los encargados de los mismos”, señaló.

Además de este problema de basura que se registra en la colonia Rinconada San Xavier, este problema se ve reflejado en la colonia San Isidro, en donde sobre la calle Cuerámaro esquina Valle de Santiago.

“En este esquina por más de una semana se encuentra una gran cantidad de basura de un negocio de comida que se encuentra por la Valle de Santiago, pero estos desechos son recolectados por algún particular ya que estos no se los lleva el camión recolector y se queda un olor muy feo en nuestra calle; uno mantiene libre de basura nuestros hogares pero esto nos genera un mal olor”, puntualizó.

Los habitantes de estas colonias piden que la dirección de Servicios Públicos municipales pueda atender esta problemática de la recolección de basura.