Se atiende lo urgente no lo importante: CIAG

En el marco del día mundial del agua, el Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato (CIAG), estableció que los tres órdenes de Gobierno deben coordinar esfuerzos con organismos y asociaciones para la creación de políticas públicas que permitan favorecer la recarga de acuíferos para hacer frente al estrés hídrico que enfrenta la entidad.

En este contexto, René Eloy Mendoza titular del organismo dio a conocer que las necesidades de hoy en día son cada vez más grandes, en las cuales se ha tratado de adaptar políticas de acuerdo a los panoramas sin que haya una verdadera planeación.

“Hemos tenido varios periodos de bajo nivel pluvial y eso obviamente nos está trayendo dificultades, eso acompañado también con el aumento de la población y la demanda de un mayor servicio, es necesario de que se empiecen a formar acciones, pero también es necesario considerar que las políticas que se han venido implementando, no han sido claras y definidas, en algún momento se hablaba de que el agua superficial era el futuro y había que implementar proyectos de gran envergadura, principalmente en las zonas metropolitanas que es en donde mayor demanda y consumo tenemos, ahora se nos platica que tendríamos que cambiar hacía los tratamientos de potabilización avanzada, ese es el panorama que se nos está tratando de presentar”, contextualizó.

En este punto consideró que las estrategias que se han implementado han sido de manera inmediata, “son de carácter que están trasladando el problema hacia 20 o 30 años, como hemos visto vamos hacer la perforación de pozos, tratemos de integrar la potabilización se agua residual y la incorporamos al ciclo público urbano, si bien es cierto son acciones que nos benefician, pero también estamos dejando de lado el equilibrio natural ecológico, la seguridad alimentaria, porque en donde yo quite el agua de un punto, voy a trasladar el problema a otro, eso es lo que no nos han estado comentando”, explicó.

En cuanto a los tandeos en la distribución de este recurso que se realiza en municipios como León, Irapuato, Villagrán, entre otros, opinó que no es una problemática reciente, sin embargo, ha tomado más realce a raíz de este escenario de escasez, “lo que está sucediendo a veces también es la poca eficiencia física, qué significa, que lo que yo estoy extrayendo desde mi pozo, les estará llegando 60 o 40 mililitros de cada litro que se extrae, hay bastante perdida en la conducción y no necesariamente se puede resolver con obra porque el recurso es limitado, porque nos dedicamos a atender lo urgente y no lo importante, ese es el foque que debemos darle”, concluyó.