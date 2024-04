Ayuda centro de control a evitar llamadas falsas en Cruz Roja

A pesar de que las llamadas falsas no representan un gran problema para la Cruz Roja Salamanca, eso no significa que no se realicen en especial, durante el periodo vacacional, donde suelen tener un alza del 20%, informó, Gerardo Candelas Ruvalcaba, presidente de la delegación,quién, además invitó a la población a evitar este tipo de acción que solamente obstaculizan el servicio.





En ese sentido, el presidente de la delegación de Cruz Roja Salamanca, informó que es durante la temporada vacacional, en dónde se recibe un mayor número de llamadas de broma, muchas veces porque los pequeños están en casa y usan el teléfono, sin embargo, el centro de control 911, es de mucha ayuda para identificar las llamadas y corroborar si estas son positivas o no antes de mover las unidades.

"Regularmente cuando tenemos más llamadas de broma es cuando estamos de vacaciones, ahorita la tendencia ha bajado bastante, se podría decir que tenemos alrededor de tres o cuatro a la semana, pero siempre tratamos de verificar antes de desplazar las unidades para no salir rápido y así evitar gastos innecesarios", explicó.

Además, Candelas Ruvalcaba, invitó a la población a realizar cualquier reporte directamente a la cabina de la Cruz Roja Salamanca, estrategia que les ha ayudado a evitar caer en estas llamadas de broma, asimismo, pidió a la ciudadanía evitar este tipo de situaciones, ya que, ponen en riesgo la atención para quienes realmente lo merecen.





Las llamadas de broma son una de las acciones más comunes y sencillas para gastar una inocentada a alguien cercano de nuestro entorno. De hecho, es habitual que la gente utilice estos falsos telefonazos para divertirse y tomar el pelo a un buen amigo o familia.

