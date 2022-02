Se aprietan el cinturón comerciantes de alimentos ante encarecimiento del limón

A pesar del incremento de hasta 30 pesos en insumos como el gas y el limón durante este inicio de mes, comerciantes de alimentos preparados hacen el esfuerzo por ofrecer a sus clientes productos elaborados con calidad, a pesar de castigar un poco sus utilidades, como el caso de Juan, taquero que se ubica en la periferia del Tomasa Esteves desde hace tres años, prefiere brindar alimentos de buena calidad para consentir a sus clientes; a pesar del encarecimiento del limón.

Juan señaló que la inversión que realiza en la compra de limones no le genera un gasto superior a 100 pesos, a pesar de que el precio de este cítrico se encuentra entre 45 a 50, además busca proveedores donde la fruta cuente con la mejor calidad y así brindarles a sus clientes un mejor servicio.

“A mí me gusta consentir al cliente, tenerle limón de muy buena calidad, en lo personal es un producto que no he dejado de comprar para ofrecerlo a mis clientes, además de que no pueden faltar, sin embargo el panorama se complica un poco más cuando la venta de tacos es menor, porque entonces sí lo invertido no sale, afortunadamente eso solamente sucede pocas veces, aún sí lo más importante es nuestro cliente”, explicó.

Por su parte, Alejandro indicó que es un producto que no pueden dejar de surtir, pero sí le ha afectado, pues si antes compraba hasta cinco kilos, ahora solamente obtiene uno, por lo que ha buscado maneras de eficientar el producto.

“Pues no lo podemos dejar de comprar, al menos en los tacos el limón no puede faltar, es parte de la receta, pero sí he tenido que comprar un poco menos, trato de abastecer como puedo a mis clientes, pero ahí vamos poco a poco”, indicó.

Actualmente el precio del limón se encuentra entre los 45 a 50 pesos, una disminución en relación a las últimas semanas de enero, donde estaba más caro, no obstante continúa siendo un precio elevado para los comerciantes de alimentos que antes pagaban de 15 a 20 pesos por este cítrico.