Sapasva mantiene pendiente pago de multas ante el SAT

Ante la falta de un secretario y tesorero, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (Sapasva), trabaja a marchas forzadas para elaborar el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos para 2024; ante esta situación que se arrastra desde septiembre de 2022, lo que podría afectar el factor de recuperación que se presentó al Congreso del Estado, así lo consideró su titular Fernando Miranda Medina.

“Sapasva está trabajando a marchas forzadas para elaborar el presupuesto de egresos, la Ley de Ingresos para el 2024, ahí había un temita importante que tocar con el factor de recuperación que se trabajó con el Congreso del Estado, pero con el tema del secretario y el tesorero que el Ayuntamiento no nos ha dado un avance desde septiembre de 2022 y hasta la fecha no hemos tenido ninguna resolución”, puntualizó el funcionario.

Otro de los aspectos en los que se ha limitado al organismo operador, es en acceder a recursos de parte de administración pública municipal, principalmente para el pago de sanciones que ha impuesto el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“El recurso que el Sapasva solicita es un recurso para subsanar las multas que tiene por parte del SAT, pues ahorita nosotros estamos trabajando muy de cerca con el SAT para ver algunas reducciones, algunos movimientos o beneficios que pudiera ofrecernos, para nosotros pagar algunas multas, Sapasva en su administración 2022-2025, tiene planeado terminar con las multas antes de que termine esta administración y dejar al organismo operador contablemente bien sin las multas”, explicó.

En este contexto, Miranda Medina declaró que las sanciones del organismo han sido heredadas, la última de ellas en marzo de 2022, el mismo mes que asumió el cargo la administración actual, aunado a ello dijo que en lo que va de gestión no se han presentado atrasos en los pagos y por consecuencia ninguna multa. “Desde marzo de 2022 no se ha emitido ninguna multa de parte del SAT, porque nosotros ya estamos haciendo las declaraciones, pagando los impuestos, por lo que hasta la fecha no hay ninguna multa reciente con nosotros”.

El pasado mes de mayo, el organismo solicitó el apoyo del Ayuntamiento para subsanar 26 multas que tiene con el SAT, equivalentes a 332 mil 942 pesos, sin embargo, la solicitud no fue atendida debido a sus problemas administrativos, por lo que, desde entonces se busca trabajar con el recurso que se obtiene de los pagos del servicio de agua en la comunidad de Valtierrilla para solventarla.

