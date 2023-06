Solicitara ayuntamiento informe de actividades a consejo del SAPASVA

En próximos días, la Secretaría del Ayuntamiento, hará llegar un oficio al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de Valtierrilla (SAPASVA), para solicitar los informes trimestrales, además de las razones, por las que no han tomado posesión de su cargo el secretario y tesorero asignados por el ayuntamiento de Salamanca, además de conocer la manera en la que se está manejando el recurso al interior del organismo, en caso de que no se haga entrega de lo solicitado, podría acarrearse consecuencias penales.

Esta problemática, ha ocasionado que al SAPASVA, no se le pudiera aprobar el paquete fiscal del presupuesto de egresos, ya que no venía con las especificaciones que marca la ley, es decir, no se acompañó de un acta, que determine que esta completamente formado este comité y que cuenta con un tesorero y un secretario, que en su momento fueron electos por el ayuntamiento, así lo informó, Guillermo García Flores, secretario del Ayuntamiento.

Luego de la renuncia de la secretaria y tesorera del SAPASVA, el ayuntamiento de Salamanca, tuvo que designar a dos personas que cumplieran con el perfil para asumir dichos cargos, fue así como Samuel Rodríguez Serrato y Andrés Mosqueda, asumieron los cargos antes mencionados, sin embargo, conflictos entre el organismo y los nuevos integrantes, provocó que no se pudieran integrar a sus funciones y la explicación que se brindó por parte del presidente del organismo regulador de agua de Valtierrilla, Fernando Miranda Medina, fue que estas personas acudieron al SAPASVA y tratando mal al personal, lo que ocasionó que el consejo decidiera retirarlos.

A ello, se suma que SAPASVA, no ha entregado los informes trimestrales de la cuenta pública que tiene la obligación de remitir y que están acargo del tesorero, además de las actas donde se aprueben presupuestos o modificaciones a los mismos, debido a que no ha sido aprobado el presupuesto 2023.

"Hemos recibido muchas quejas tanto de habitantes de la comunidad de valtierrilla, como cartas del Consejo actual, quienes refieren su versión de los hechos, así como, también de quienes fueron elegidos como secretario y tesorero en sustitución de quienes habían renunciado, hay dos versiones de los hechos y lo ideal es que esta cuestión la viera el órgano de procuración de justicia, que es quien debe de investigar estos hechos, sin embargo, al final se acordó solicitar un informe por conducto del ayuntamiento y vamos a mandar el oficio para que cada integrante nos mande un informe en lo individual y en su carácter de consejo, sobre lo que están haciendo"explicó.

Además, señaló que una vez que se ha entregado el oficio, tendrán alrededor de 5 días hábiles para rendir cuenta de la información, en caso de no hacerlo, se informará a los integrantes del ayuntamiento y serán ellos, quienes determinen los procesos a seguir.