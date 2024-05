Realizarán esterilizaciones a bajo costo

En las próximas fechas y con el objetivo de apoyar a la ciudadanía con mascotas, se invita a la campaña de esterilización canina y felina a bajo costo, además de realizar exámenes físicos generales a las mascotas.

“Ahorita tendremos esterilizaciones en todo mayo y quizá la primera semana de junio, así que todavía estaremos realizando estas esterilizaciones. Ya hemos iniciado, la semana pasada realizamos ocho esterilizaciones, esta semana hemos realizado dos cirugías y el fin de semana tengo otra, es muy variado por el tiempo y periodo en el que nos encontremos”, Christopher Muro Gabrielson, médico veterinario zootecnista.

Te recomendamos: Se lleva con éxito la jornada de esterilización canina y felina

Además de contar con el apoyo de las diversas asociaciones animalistas, Christopher indicó que estas esterilizaciones se llevan a cabo también con el objetivo de poder apoyar a la ciudadanía salmantina que no pudo llevar a esterilizar a sus mascotas en la jornada de esterilización llevada a cabo en el mes de abril.

“Son costos simbólicos y es en apoyo de la ciudadanía, pero también depende de los pesos que tengan las mascotas a intervenir, siempre y cuando sea de diez kilos hacia abajo; aquí las mantenemos canalizadas para su mejor atención”, indicó.

Muro Gabrielson dijo estar dispuesto a cualquier horario para poder llevar a cabo estas acciones en beneficio de aquellas personas que quieran llevar a sus mascotas a esterilizarse.

“Yo soy flexible con los horarios que me diga la gente, no importa que sea en día domingo, yo las realizo, y aquí con gusto estamos para poder apoyarlos, todo lo realizamos de manera higiénica para que no haya ningún problema”, explicó.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Para mayor información de las esterilizaciones, los interesados pueden marcar al número 4646459024.