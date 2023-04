Salmantino participará en el Festival Internacional del Mariachi

A sus 75 años de edad, el mariachi salmantino, Cecilio Alfaro, estará participando en el XXV Festival Internacional del Mariachi, que se llevará a cabo a finales del mes de abril en el municipio de San Luis de la Paz.

Originario de la comunidad de La Capilla, en el municipio de Salamanca, nacido en el año de 1948, el señor Cecilio Alfaro “El Bronco del Bajío”, y con el gusto por el canto desde los siete años de edad, el cual fue heredado por parte de su madre, quien pertenecía a un coro de la iglesia.

A su temprana edad tuvo la oportunidad de participar en la radiodifusora X.E.R.X., se invitaba a participar a los menores a participar en los programas infantiles. Durante aproximadamente cinco años participó en concursos de canto, en donde obtenía los primeros puestos, fue enviado a salir en un programa de televisión a sus 13 años en donde su gran racha se continuaba. Siendo a partir de ahí el inicio de su carrera como profesional.

“La que yo tengo conocimiento que cantaba era mi madre en un coro en la iglesia en el rancho, y me decían que tenía buena voz, mi papá igual, pero no tanto como mi madre, y yo creo que tuve esa herencia de mi madre”, explicó.

“Desde principio me decían que formara un grupo, pero como tenía muchas salidas no podía permanecer con un mariachi, y con el tiempo uno va bajando y dejé de trabajar fuera en lo más profesional y me establecí en Salamanca y me nació la idea de armar un grupo 'Los mensajeros' fue el primero que hice y posteriormente hice 'Los Arrieros', con el cual tengo más de 20 años".

Tras ir registrando logros, el Bronco del Bajío se mantuvo un aproximado de un año y medio ausente, en donde lamentablemente quedó mudo, y a sus 17 años de edad volvió a tocar puertas en varios programas de televisión, así como en palenques y centros nocturnos.

“Estuve en el Teatro Blanquita, Insurgentes en el Fru-Fru, con Irma Serrano, después tuve la oportunidad de conocer al Padre Pedro, quien fue mi impulsor a grabar mi primer disco, en donde hice una canción a Tepuxtepec, Michoacán, y otra canción 'Estás pagando caro' y de ahí me salieron giras, caravanas y más presentaciones en muchos lados. Estuve con la India María en tres giras, conocí a Vicente Fernández, con Gerardo Reyes, Sasha Montenegro, Beatriz Adriana, Conchita Solís y más personalidades; los que reconocían la calidad, ellos te animaban a seguir adelante y es bonito sentir el saber el actuar y todo esto a uno le da ánimos de seguir adelante”, manifestó.

Su trayectoria no solamente fue en la República Mexicana, también logró pisar tierras estadunidenses, a un lado de Chalino Sánchez. “Yo me encontraba trabajando en un restaurante cantando con mi guitarra, él llegó y me invitó a cantar a los centros nocturnos. yo te impulsaré aquí y te conseguiré trabajo en este lado y por él comencé a trabajar en el estado de Texas, Las Vegas”.

En la actualidad Cecilio Alfaro se encuentra más enfocado que nunca, sacando nuevo material para poder llegar con la mejor actitud al próximo torneo internacional de mariachi, “estamos tratando de sacar lo mejor que se pueda, para quedar bien, porque hay mucha competencia, porque es un estatal e inclusive vienen de otros estados de la república del país”.

En este XXV Festival Internacional del Mariachi llevará a cabo la reunión de los mejores exponentes del mariachi, en donde se darán a conocer los clásicos de la canción mexicana.