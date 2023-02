Regresa federación recursos en materia de seguridad para Guanajuato

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que los recursos de la federación para el estado en materia de seguridad regresarán con un apoyo de 340 millones de pesos “es el regreso a la estrategia de fortalecer a los municipios”, aseguró.

Comentó que durante su viaje el miércoles pasado en Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudieron a la firma de un convenio para recibir dos recursos, uno de ellos para recibir el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

“Nos van a dar 300 y nosotros tenemos que poner 84 y en total van a ser 384 millones y nos pidieron otras reglas de operación de otro fondo que es de 1 mil millones de pesos para todo el país, nos tocan como 40 millones (a Guanajuato) en la fórmula que ellos están estableciendo”, dijo.

El mandatario estatal comentó que los recursos tienen que ser invertidos en infraestructura o equipamiento para los elementos de seguridad, además de que el secretario de Gobernación le dijo que hay posibilidades de bajar otro fondo para Guanajuato.

“También nos dijo el secretario de Gobernación que hay un posible fondo en un futuro para la seguridad, pero ese todavía no lo aseguraron, en total ayer nos trajimos 300 millones más 40 y se tienen que invertir en infraestructura o equipamiento para seguridad, pueden ser patrullas, chalecos”, agregó.

Además, aseguró que estos fondos que ya se formalizaron pueden utilizarse para la construcción de los C4 de los municipios.

“Muchos municipios nos están pidiendo para los C4, para tener sus centros de control y mando, otros me están pidiendo, como patrullas les hemos dado mucho, va a ser más con infraestructura yo creo”, dijo.

"Parece que ellos están recordando que es un tema importante fortalecer los municipios, de hecho, el otro fondo es por el mandato de los diputados, que son mil millones, no es nada. Pero me estaba diciendo el secretario que hay posibilidades de incrementar ese fondo", señaló.

Sin embargo, comentó que durante su estancia en Ciudad de México se sintió “raro” porque estaban todos los gobernadores del sur-sureste del país “A mí me juntaron con esa región, no sé, no sé, nada más llegué y ya”, detalló.