Estado debe cerrar la pinza con municipios para la mejora de sus policías: diputado David Martínez

León, Gto.- El diputado David Martínez Mendizával, dijo que el estado debe cerrar la brecha con los municipios tras la “grave situación” de las policías municipales de Guanajuato que ha obligado a los municipios a una depuración constante de sus elementos por falta de preparación y vínculos con las organizaciones criminales.

Aunque explicó que la problemática va desde lo general, cada municipio tiene una situación en particular como Tarimoro, Silao y Villagrán. Ante esto, comentó que es necesario una buena elección en el perfil de los aspirantes a policías, pero sobre todo, la creación de un sistema de protección desde el estado para los elementos.

“Con un sistema de protección a la policía por parte tanto del encargado de la seguridad del estado como un trabajo en coordinación en los municipios que fueran cerrando la pinza los dos para que los policías, las policías, se sientan confiados en su trabajo y que desde los municipios se resuelva uno de los problemas particulares”, dijo.

El morenista aseguró que esta es una de las situaciones que generan inseguridad en el estado, pues ha sido evidente que aunque están depurando de manera constante no se ha encontrado una solución definitiva.

“(En Villagrán)se sabe perfectamente que tiene un problema vinculado a los grupos de delincuencia organizada, En León es la enésima reestructuración que hace la Policía Municipal sin que se vean resultados. Los asesinatos de policías también, la ejecución que acaba de tener el encargado de la Policía en Silao”, agregó.

Comentó que si bien las pruebas de control y confianza son necesarios de primera instancia, se requiere darles seguimiento, aunque dijo que no toda la responsabilidad cae en las policías municipales.

“Las personas que se encargan de la seguridad ciudadana están sujetas a una vulnerabilidad enorme y no es solamente echarle la culpa a la policía en particular sino también que están en una situación de vulnerabilidad muy, muy fuerte. No ha habido un sistema de protección para la Policía y no se ha encontrado la manera de encontrar policías confiables y es un problema grave en Guanajuato que no ha sido resuelto”, detalló.