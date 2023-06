Reforzará Sedena estrategia de seguridad en Salamanca

A menos de una semana de que concluya junio, este se ha posicionado como el mes más violento desde noviembre de 2020 en el que registró 42 homicidios dolosos, desde entonces la media de asesinatos en Salamanca se mantuvo entre 10 y 25, alcanzando ya 35 en el sexto mes de este 2023, lo que representa un incremento del 83% respecto al mismo periodo de 2022, ante este panorama e incidencia están por arribar 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reforzar la estrategia de seguridad.

“Ahorita me informan que llegan 200 elementos de Sedena a reforzar aquí, pero yo voy a solicitar que vengan más porque esto ya creció de manera tal que Salamanca al final de cuentas por su ubicación, las ventajas de Salamanca también pudieran ser una desventaja, porque lo ven lo mismo los delincuentes que la gente de bien”, asentó el presidente municipal César Prieto.

En torno a ello, el edil buscará que la permanencia de los efectivos sea mayor debido a que la rotación de ellos es muy constante, lo que pudiera dificultar trabajos de inteligencia, investigación y coordinación, que pudiera demandar una permanencia mínima entre tres o cuatro meses para tener un cambio positivo en Salamanca.

“Es algo que me había preocupado mucho por ejemplo en Barlovento habíamos tenido una cierta calma, porque desde que llegó y se apostaron los primeros meses de mi gestión lo decidimos así, se logró una muy buena calma, desafortunadamente los cambios (…) derivan que hay otras formas otras estrategias, otras maneras de pensar, yo respeto muchísimo y la única manera es la coordinación, entonces voy a pedir que efectivamente es uno de los puntos que toco cuando hablo el general la permanencia, que no me estén dos meses, un mes o una semana, se ha dado el caso de que están una semana se retiran y es volver empezar de cero”, argumentó.

Respecto a la incidencia de homicidios dolosos César Prieto reconoció que junio es el mes con mayor número de asesinatos de su gestión, por lo que se buscará coordinación entre los tres niveles de gobierno a efecto de que no las cifras alcanzadas no vuelvan a incrementarse o al menos repartirse en los últimos 16 meses de su mandato.

“Este es el mes más violento y espero que sea el mes más violento de toda la gestión (…) se ha disparado de manera muy complicada el tema de la seguridad (…) todavía no cerramos el mes”, concluyó.