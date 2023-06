Exigen seguridad en fraccionamientos y conjuntos habitacionales

Residentes de los fraccionamientos Arboledas de Ciudad Bajío y Villa Petrolera, exigen a las autoridades y a las administraciones de los conjuntos habitacionales, establecer medidas de protección y seguridad, luego de que con menos de 24 horas de diferencia fueron asesinados dos vigilantes de casetas de acceso; con estos hechos junio se ha convertido en el mes con más violento del año al sumar 31 homicidios dolosos.

Aunado a los delitos de alto impacto, los habitantes del fraccionamiento ubicado al poniente de la ciudad señalaron la necesidad de mayor vigilancia, debido a que han padecido asaltos a mano armada y robos a casa habitación, por lo que exigen a los fraccionadores y a las autoridades tomar cartas en el asunto debido a que dentro de las cuotas de mantenimiento que pagan cada mes se contempla el servicio de seguridad, vigilancia y accesos controlados.

“Es muy lamentable lo que está pasando con este fraccionamiento, ya van varios asesinatos que hay, pero si nos preocupa que ahora haya sido un vigilante, no es posible que nadie este seguro, y lo peor de todo es que la administración no dice nada, no hay vigilancia de parte de la policía, pero si ponen retenes de tránsito dos o tres veces por semana en el bulevar, nosotros queremos sentirnos seguros, no estar con la preocupación de que pueda tocarnos una bala pérdida o que nos roben los mismos tránsitos”, argumentó Giselle Martínez.

En este contexto, habitantes de los seis conjuntos habitacionales que comprende el conjunto habitacional, cuestionaron la eficacia de las casetas y filtros de acceso que existen, ya que para el ingreso a cualquier clúster, los visitantes e incluso vecinos deben acceder por dos casetas, por lo que los habitantes de ambos conjuntos habitacionales piden se refuerce la seguridad de parte de los fraccionadores, ya que de continuar los robos tomaran medidas como dejar de pagar el mantenimiento hasta que se brinde el servicio que se ofrece de manera adecuada.

Reconoce Alcalde aumento de violencia

A pesar del incremento de homicidios dolosos que ha registrado el mes de junio, el alcalde César Prieto reiteró el compromiso que se tiene con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional de reducir el índice los más posible atacando el problema de manera integral, ya que esta problemática dijo no solo se resuelve con más elementos.

“Salamanca es un municipio que se ve envuelto en una ola de inseguridad, que este mes desafortunadamente se incrementó muchísimo, estamos tratando de cerrar el mes con un número que no se impacte (…) lo que no queremos es que esto se incremente, el compromiso que tenemos con la Sedena y Guardia Nacional es reducirlos al nivel más bajo posible, porque sabemos que el tema de la inseguridad va ser poco probable que lo acabemos de tajo”, asentó.