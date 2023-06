Reforzarán operativos de seguridad para disminuir hechos delictivos

El alcalde César Prieto afirmó que se reforzarán los operativos para disuadir conductas delictivas como los denominados Mercado Seguro, Salamanca Seguro, así como recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el caso de los homicidios que se presentan de manera regular en el municipio, luego de que los últimos 15 días se han incrementado los delitos de alto impacto, dejando un saldo hasta el momento de 15 asesinatos.

En torno a ello, César Prieto, explicó que se fortalecerán los operativos que se realizan en conjunto con Guardia Nacional, Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, entre los que destacó los denominados “Mi Salamanca Seguro”, “Mercado Seguro”, así como los recorridos de disuasión en colonias y comunidades de la ciudad.

“Estamos trabajando por binomios en el caso de la Guardia Nacional, también comenté que quitaron el retén de Cerro Gordo, también pedí apoyo para Barrón quienes están preocupados, para Barlovento en donde también se presentó una disminución en los hechos delictivos en el lugar; es la manera, hacer los operativos por ejemplo el de los centros nocturnos, en escuelas en mercado, en este último trabajaremos de manera permanente en el lugar y nada de que una hora y solamente pasar la firma”, puntualizó.

Respecto al mercado Tomasa Esteves, el alcalde precisó que el apoyo de seguridad Pública será desde el inicio hasta el último comerciante que se retire, esto en cuestión de los delitos de extorsión. “Estamos a través de prevención al delito visitando a las escuelas, estamos informando el tema de las adicciones que es el principal problema que hay en el municipio; como autoridad no podremos, mientras que los ciudadanos no hagan lo correcto. Salamanca no es del presidente, regidores o del ayuntamiento, es de todos y la seguridad nos compete a todos”, explicó.

Ante la complicada situación que se vive en la ciudad, el alcalde se dirigió a todos aquellos jóvenes que busquen un cambio en la localidad, para que se unan a las filas de la Academia de Seguridad Pública.