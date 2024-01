Recuerdan a defensor de víctimas del caso Punto Legal como un abogado honorable

León, Gto.- El presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, dijo que el gremio local recuerda a Juan José Hernández Torres, defensor de una parte de las víctimas del fraude inmobiliario conocido como Punto Legal, como abogado honorable.

Marcelino Trejo comentó que el abogado que fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en la comunidad de Otates, impartió clases en una universidad local y durante los años que ejerció su labor, siempre se supo que era una persona que trabajaba de manera ordenada.

Añadió que si bien fue el defensor de una caso tan mediático, no existe la certeza ni la seguridad de que su asesinato pueda estar relacionado a su trabajo.

“Fue maestro de la Universidad de León, fue alumno de otros buenos amigos compañeros y se habla bien de él, hay buenas referencias sobre él y no tengo otro dato que te pueda aportar, entiendo que él defendía a los defraudados por Punto Legal y no sé si pueda tener alguna relación o alguna injerencia, eso si no lo sé, lo desconozco, pero es un abogado que tenía su despacho bien establecido y tenía un buen número de años trabajando en el gremio y se destacaba por ser un abogado que llevaba sus asuntos de manera ordenada”, dijo.

Además el representante estatal destacó que pese a que con él ya son cuatro los abogados asesinados en León durante los últimos nueve meses, tampoco se puede decir que estén atacando de manera directa al gremio, pues la violencia es de manera general contra la sociedad.

“Creo que la población en general está siendo afectada por la violencia y de manera colateral y de manera a terceros son los que han sido dañados y nada tiene que ver un género o profesión en especial, pero luego cuando te topas con este tipo de situaciones te das cuenta que este abogado defendía a estas personas y pudiera pensarse que es derivado de eso, pero no hay la certeza ni la seguridad y además no podemos hablar nosotros de la honorabilidad del abogado ya fallecido y de los compañeros y compañeras que han sido violentados y han acabado con su vida”, agregó.