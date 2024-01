Suman cuatro muertes ligadas a casas en remate

León, Gto.- Por diferentes circunstancias, han fallecido cuatro personas ligadas al caso de Casas en Remate, Punto Legal, empresa que es investigada por un supuesto fraude de por lo menos 200 personas.

Luego de que se dio a conocer la noticia de que el abogado Juan José Hernández Torres, quien llevaba el caso de al menos 50 víctimas de la red de presuntos fraudes de Punto Legal, fuera localizado sin vida la mañana de este viernes y con huellas de tortura, se sumó a otras tres tres personas que fallecieron por el supuesto estrés de haber perdido su patrimonio.

“Lamentablemente mucha gente ha estado padeciendo el infierno psicológico, emocional, patrimonial y lamentablemente muchas han enfermado, han platicado en grupos que si no es empático el gobierno para avanzar este proceso, la gente está dolida, lastimada y enojada”, dijo en vida en su momento el abogado Hernández Torres, cuando recordó ante medios leoneses el sufrimiento de los tres defraudados que fallecieron en 2023, enfermos y endeudados para pagar una casa que estaba en supuesto remate.

Fue la mañana de este viernes que fuentes cercanas a la víctima informaron que no se había podido tener contacto con el abogado desde el día jueves, cabe recordar que ese día hubo una audiencia pero se reanudó e iba continuar el próximo lunes, además, de manera extraoficial se informó que su oficina fue saqueada.

Juan José Hernández Torres era director y dueño del despacho Hernández Torres y Asociados en la colonia León Moderno. La última vez que tuvieron contacto con él, fue el jueves 4 de enero.

En su ficha de búsqueda destaca que como seña particular cuenta con un lunar de color café de aproximadamente dos centimetros en su mano derecha y tenía 43 años de edad.

LUCHÓ POR LA GENTE Y AHORA QUEDAN DESAMPARADAS MÁS DE 50 FAMILIAS

Juan José Hernández Torres fue un abogado que luchó por las familias que fueron defraudadas presuntamente por Édgar, representante de Punto Legal. El ahora imputado se encuentra esperando una resolución judicial.

En sus diversas entrevistas manifestó, el abogado defensor de las víctimas inmobiliarias, que estaría con las personas timadas hasta el final, pero hoy se escribió otra historia.

Y es que las víctimas de presunto fraude se encontraban desanimadas porque el delito de fraude no está tipificado como grave y fue ahí que apareció Juan José, para llevar el proceso de recuperación de su dinero de más de 50 casos.





DEFRAUDADOS BUSCAN PROTECCIÓN

Las personas defraudadas ya no hablan de manifestaciones sino de reorganización, debido a que su denuncia se quedó en el limbo. Hay afectados que buscarán un acercamiento con el fiscal Regional A, Joel Romo Lozano de la Fiscalía del Estado, para que les dé asesoramiento.

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO LAMENTA ASESINATO

El secretario de Ayuntamiento de León, Jorge Daniel Jiménez Lona, lamentó la muerte de Juan José Hernández Torres, defensor de las personas defraudadas por la inmobiliaria Punto Legal, dijo que es un tema de la Fiscalía, pero no quiso opinar porque está en proceso de investigación y tampoco prometió ayuda legal para los afectados.

“Es un lamentable hecho que se deberá de esclarecer, es este momento es un tema que la Fiscalía debe investigar y como municipio colaboraremos en todo, por estar un proceso de investigación no podríamos opinar más”, indicó.





A CASI UN AÑO DEL FRAUDE, ASÍ COMENZÓ TODO

Personas en busca de una casa a través de Marketplace en Facebook encontraron propuestas muy atractivas y al alcance de sus bolsillos. En la plataforma se manejaban remates bancarios y un asesor inmobiliario les ofrecía casas bonitas y a buen precio.

Los interesados eran citados en una de las dos oficinas de Punto Legal Abogados ubicadas en la colonia Alameda o bulevar Juan Alonso de Torres, para cerrar el trato.

Para no perder oportunidad, los asesores inmobiliarios indicaban a los “compradores” que no eran los únicos atraídos por las casas, y para no perder la oportunidad tenían que dar cierta cantidad de dinero sólo para el apartado, de no ser así, la casa sería vendida a otra persona.

Ellos entregaron sus ahorros y préstamos con la promesa que la casa sería entregada de seis a siete meses pero esto nunca pasó. Ahora sin abogado y con incertidumbre es como viven las personas que se dicen defraudadas.