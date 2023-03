Realizan DIF y CMAPAS evento en el marco del Día Mundial del Agua

En conjunto DIF municipal y CMAPAS realizan evento en el marco del día mundial del agua, en donde se busca crear conciencia en las futuras generaciones sobre la gran importancia que representa el vital líquido.

En el marco del día mundial del agua, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) y el DIF municipal de Salamanca, llevaron a cabo un evento en donde se dio a conocer la importancia que tiene para el ser humano.

Con la presencia de la Presidente del DIF municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, el presidente del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) Ulises Banda Coronado, además de contar con la presencia del alcalde César Prieto Gallardo, en donde en un ambiente familiar y con el lema de “SEAMOS EL CAMBIO” se llevaron a cabo diversas actividades lúdicas en fomento a la cultura del cuidado del líquido vital para el ser humano.

Ante la presencia de los habitantes de la colonia El Cerrito II y autoridades municipales, la presidente del DIF municipal Eugenia Leonor Martínez Carrillo, explicó que con este evento en conjunto es de gran importancia en donde se debe de cuidar este vital líquido.

“Tenemos que hacer esta concientización a nuestros hijos, nietos y a nuestra familia para el agua, tenemos mucha agua aquí en Salamanca, sin embargo, este servicio no ha llegado a todas las colonias y comunidades en la ciudad, y es frustrante el ver estas situaciones en las comunidades y colonias de Salamanca y por ello es importante seguir cuidado este recurso”, explicó.

De igual manera, Ulises Banda Coronado enfatizó que en este día mundial del agua el cual tiene como finalidad el de reiterar el compromiso que se tiene para poder cuidar el vital líquido y con ello el evitar que se presente un desperdicio del vital líquido.

“De acuerdo a la ONU nos invitan a ser parte del cambio de mentalidad, actitud y costumbres que han generado un desabasto en nuestros mantos freáticos, el valor que el agua tiene va más allá de su costo precio por servicio, el cual es un servicio fundamental e indispensable para el bienestar del ser humano y de los ecosistemas, es el sustento de todos los seres vivos de la tierra. Es por ello que quiero invitarlos a hacer un cambio, defender y cuidar nuestro medio ambiente, hagamos este 2023 un cambio en nuestros entornos, escuelas hogares y trabajos, seamos el cambio”, explicó.

En este mismo sentido, el edil salmantino puntualizó

“Cuando hablamos del día mundial del agua es cuando vemos lo valioso que es el vital líquido, generalmente y todos los días lo descuidamos porque no se nos va a acabar, como la vida, el agua es prestada y ello es para las futuras generaciones y si no la cuidamos, el día de mañana vamos a vivir situaciones complicadísimas, más del 60% de nuestro cuerpo está conformado por agua potable; en Salamanca estamos trabajando bajo esa línea de cuidado del agua, el día del agua no solamente es hoy, es todos los días”, explicó César Prieto Gallardo.

Posterior a las intervenciones de los funcionarios, se llevaron a cabo diversas actividades lúdicas como lo es boliche, carrera de botargas, y la pinta de dibujos que hacían alusión al día mundial del agua.