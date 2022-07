Realizan acciones preventivas en mercados municipales ante llegada de lluvias

Ante la llegada de la temporada de lluvias, se efectuaron acciones preventivas de desazolve y reparaciones menores en los mercados municipales, a fin de mejorar la actividad económica y brindar las mejores condiciones a los locatarios de ambos centros de abasto, así lo informó el director de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina.

El funcionario municipal, señaló que, se efectuaron acciones preventivas tanto al exterior como al interior de los mercados municipales; en el caso del Mercado Tomasa Esteves se hicieron reparaciones a líneas que estaban colapsadas, se colocaron además algunas láminas para tapar los agujeros donde había filtraciones de agua, mientras que el mercado Barahona se realizaron trabajos de desazolve de líneas sanitarias y acciones de impermeabilización tanto en el área de ropa como en la parte que tiene concreto y losa.

Además, dijo que se continúa con acciones preventivas en ambos mercados para atender reparaciones necesarias sanitarias y de drenaje, así como pruebas de liberación de flujo y de destaponamiento de líneas, en las que se encuentra trabajando actualmente el personal de CMAPAS.

Local Necesita mercado municipal proyecto para rehabilitarlo

“En ambos mercados, se tomaron acciones preventivas tanto al interior como al exterior, ya sea desazolve como de rehabilitación de los techos, en los dos mercados se realizaron algunas reparaciones necesarias, ya que tenían años sin atenderse y esa problemática, perjudicaba su actividad económica”, explicó.

En el caso particular del Mercado Tomasa Esteves, centro de abastos con cerca de 50 años de antigüedad en Salamanca, Meneses Molina, indicó que se efectuaron algunas labores me mantenimiento a la techumbre con la colocación de laminas en la parte central del lugar, sin embargo, no son acciones suficientes, pues debido a su arcaísmo requiere de una rehabilitación total.

“En el Tomasa Esteves se habilitaron varias láminas, pero eso no es suficiente, ya que esa techumbre requiere ser cambiada, por ellos actualmente se está trabajando en la cotización para cambiar la techumbre de todo el mercado Tomasa Esteves por lo menos para el siguiente año”, finalizó.

➡ Continúan sin operar cédulas de búsqueda en Salamanca

La rehabilitación del mercado Tomasa Esteves, es uno de los proyectos más ansiados por sus locatarios desde hace más de una década y qué en infinidad de ocasiones se han pronunciado para que esta acción se vuelva una realidad, sin embargo, a la fecha no se cuenta con un proyecto de reestructuración integral, en dónde se incluye la recuperación de varias de sus áreas.