Continúan sin operar cédulas de búsqueda en Salamanca

El Colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, evidenció que con la célula municipal conformada recientemente en este municipio no ha habido avances, la cual tiene como finalidad realizar trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, búsquedas en campo y búsquedas en vida, al respecto, Alma Lilia Martínez integrante y representante refirió que pareciera que la célula no existe y que la firma del convenio con Gobierno del Estado solo fue para la foto.

En este contexto, la representante del Colectivo recordó que a inicios de marzo se firmaron los convenios regionales para la Creación y Operación de Grupos de Búsqueda de Personas Desaparecidas; en los que se establecieron atribuciones y obligaciones a los municipios a los que se daría seguimiento en materia de capacitación, con la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Víctimas y organismos internacionales, aunado a ello, a nivel federal se generarían capacitaciones a estos grupos de los municipios para que se dé una atención profesional, ya que en el estado se encuentran 15 colectivos de búsqueda, más buscadoras independientes.

“No existe una cédula aquí en Salamanca, era lo que queríamos y veníamos pidiendo desde un año atrás para que nos abrieran camino, todo el estado tiene sus acompañantes menos nosotras, yo estoy enojada con nuestro municipio por mentirosos, porque todavía escuche al licenciado Guillermo bien fresco y molesto, pero en el municipio ni me contestan ya las llamadas, por lo que vamos hacer nuestro pliego petitorio para que el estado intervenga”, externó la buscadora.

Aunado a ello, Alma Lilia Martínez mencionó que se conformo la célula, sin embargo, no ha habido reuniones, no ha habido avances, ni resultados, incluso reveló que no conocen al director de Seguridad Pública, Alejandro Flores, quien es una pieza importante en este tema.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Agregó que al tener el recibimiento del alcalde César Prieto y la atención que se tuvo, esperaban avanzar en las búsquedas, pero no ha sido así, una situación que ha sido de desanimo, para el colectivo que alberga más de 60 familias que buscan a sus hijos e hijas, no solo de Salamanca, de municipios vecinos también.

Local Colectivos de búsqueda se reúnen con autoridades estatales

La importancia de la célula es grande, pues con ella se puede avanzar en diferentes temas, explicó Alma Lilia, únicamente el municipio entregó un kit de herramientas para las búsquedas en campo, de la cual se dijo agradecido el Colectivo, pero el trabajo aún continúa.