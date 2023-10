¿Quieres presenciar el eclipse de forma segura? Esto recomienda Protección Civil

Después de varios años, en México se podrá percibir de nueva cuenta un eclipse anular solar, fenómenos que ha provocado mucha expectación, pero que si se observa de manera incorrecta puede provocar daños en la salud de las personas.

Por ello, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil difundieron una lista de recomendaciones para la ciudadanía con la intención de evitar lesiones permanentes en la vista y más en las personas que sufren de enfermedades en las retinas o en los ojos.





Se pide tener extremo cuidado con los menores de edad.





Este fenómeno natural tiende a ser muy tentador, pero no es tan fácil de presenciar, ya que sin el uso adecuado de filtros necesarios o lentes hechos específicamente para observar sin riesgos, es seguro que la retina sufra de algún tipo de lesión importante e irreversible, es por esto que las autoridades de Protección Civil mencionaron que no se debe de tratar de observar el sol directamente, tampoco por medio del reflejo del agua, así como no usar espejos para tratar de ver el reflejo.

Aunado a ello, se dijo que los lentes obscuros son de muy poca efectividad, además de que tampoco es recomendable tratar de verlo mediante la cámara del celular y tener extremo cuidado con las niñas y niños, por lo que se recomienda que no lo observen.





Se recomienda evitar ver el sol con el celular.





Y es que las afectaciones que pueden llegar a presentarse al presenciar de manera incorrecta este fenómeno natural van desde irritación en los ojos y dolores de cabeza.

Además, el personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social también extendió sus recomendaciones, en el caso de la doctora Irene Ancona Durán, quien es oftalmóloga del servicio de Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza, quien explicó que al exponerse a los rayos del sol, aunque sea de lo más mínimo puede, traer efectos negativos en los fotorreceptores de la retina.

Añadió que si al estar viendo este eclipse, aunque sea de la manera correcta, se comienza a notar una mancha a nivel central del ojo o una distorsión de la vista, se debe pausar la expectación.