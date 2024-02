Proyectan cubrir puntos ciegos de red de vigilancia

Tras la aprobación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), respecto a las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria para la adquisición de cámaras de vigilancia, Salamanca prepara la licitación pública nacional para la compra del equipo que será instalado para cubrir puntos ciegos en 30 ubicaciones de la ciudad, en la cual se invertirá un recurso de alrededor de 15 millones de pesos, así lo confirmó el presidente municipal César Prieto.

“De la convocatoria que hacemos, las especificaciones técnicas de las cámaras ya fueron aprobadas por el C5, ya nada más tendríamos que ver qué empresas o proveedores tienen ese tipo de cámaras y poder hacer la licitación correspondiente, porque sería una licitación pública nacional”, apuntó.

De esta manera el edil explicó que, serán cerca de 30 puntos que van a tener diferentes accesorios y cámaras; “no son 30 cámaras, son 30 puntos donde va haber diferentes cámaras colocadas que son puntos ciegos que en este momento estamos teniendo, entonces son una primer adecuación, esta licitación me parece que ya va salir este año, no sé si ya se esté trabajando con eso para que se pueda hacer, porque lo más importante era que tuviéramos el punto bueno de la Fiscalía, porque como es un tema de cámaras de tecnología que tiene que ver con el proyecto Escudo, tienen que tener el visto bueno para que podamos hacer la adquisición, de lo contrario no podríamos conectarnos a C52.

En cuanto a las especificaciones técnicas, César Prieto consideró que el programa de seguridad estatal debería contar con un software con mayor accesibilidad y compatibilidad, ya que los candados en su sistema complican que se puedan adherir componentes de parte de los municipios debido a su alto costo, lo que se reflejó en una inversión excesiva del programa.

“Yo creo que fue un gasto excesivo, en su momento fue muy criticado por la cantidad de miles de millones de pesos que implementaron y sobre todo por los candados que pusieron, esto que comentamos, no puedes meter cualquier tipo de cámara, porque tiene que ir referente al programa que tiene este proyecto y lo cual desde mi punto de vista, creo que entre más abierto sea como cualquier software es ,más accesible, incluso en los costos, creo que ese punto es negativo, creo que de abrirse el tema del software para que fuera accesible para todos y más económico y con lo cual los municipios o autoridades podamos comprar cámaras de buena calidad y que cumplan con la especificación técnica”, opinó.

En cuanto al recurso municipal, el mandatario salmantino dijo se tiene un presupuesto que no se ha ejercido desde el año anterior, mismo que se espera poder ejercer en el presente ejercicio fiscal; “hubo un cambio, porque desde el año pasado hicimos el proceso y no se pudo, precisamente por el tema de las cámaras de las especificaciones, pero no recuerdo si son más de 10 a 15 millones de pesos los que se va invertir en cámaras de seguridad”, concluyó.