Preparan taller para erradicar violencia en la familia

La Dirección de Orientación Familia, prepara un taller para erradicar la violencia en la familia y direccionar la relación con los hijos y consiste de 4 sesiones para la población que participe en estos cursos y que buscará evaluar los índices de violencia en el ceno familiar, informó, Mario Camacho López, director del área.

En ese sentido, el funcionario municipal, dijo que, el nuevo taller se basará en la manera en que influye la noción de género en la crianza de los hijos, sobre todo en comunidades, en donde, no se considera las mujeres deben estudiar y trabajar con temas de violencia simbólica y de género, para reeducar a la población.





Todavía lo estamos desarrollando y que son importantes.





“Será un taller de cuatro sesiones, todavía lo estamos desarrollando y que son importantes, porque, obviamente, los padres no nacen sabiendo ser padres y no tienen internalizado un instinto sobre eso o un conocimiento instaurado en alguien para actuar de tal o cual forma, no hay que enseñarlo y hay que aprenderlo y que se presenta principalmente en las comunidades, donde, se les lleva más a las mujeres hacia el cuidado de las mujeres. Tenemos un taller ese de crianza positiva y tenemos otro que nosotros diseñamos obviamente nosotros hacemos un análisis que conversan dentro de la misma comunidad hicimos otro tallercito donde trabajamos temas de violencia simbólica y de género y que no tiene el taller de crianza positiva... Sería interesante empezar el nuevo taller busca más y los hombres al proveer”, explicó.

Camacho López, dijo que, con el taller se busca orientar y trabajar con los padres de familia, respecto al género así como las violencias silenciadas, situaciones que suelen estar muy ligadas, para comprender de mejor manera las cuestiones coyunturales de la sociedad y adaptarlas a los nuevos entornos.

Actualmente, ya está terminado el desarrollo de este taller, sin embargo, aún se encuentran adaptando algunas estrategias para que exista una mayor comprensión por parte de las familias que participen en estos cursos.