Reconoce César Prieto coordinación con Estado y Federación en materia de seguridad

El presidente municipal César Prieto, refirió que a través de la coordinación con instancias Federales y Estatales, se ha fortalecido la estrategia de seguridad pública, por lo que se espera que el segundo cuartel de la Guardia Nacional, entre en funcionamiento para recibir a los elementos que serán asignados a las tareas de proximidad y disuasión en la localidad, así como en municipios cercanos principalmente los del corredor industrial.

“La coordinación que tenemos con la Guardia Nacional, igual que con la Sedena es excelente, la verdad siempre ha habido un respaldo de parte del general Jaramillo, comandante de la zona militar y el C4 al final de cuentas es un centro en donde nos reunimos FSPE, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y el Municipio, para poder establecer alguna estrategia que garantice la seguridad de los salmantinos (…) esperemos que esta coordinación que se tiene con las diferentes fuerzas, tanto del Estado como Federales pueda permitirnos el número de homicidios en Salamanca”, asentó.

En este contexto, el edil reconoció que desde la administración pasada se donó un predio para la construcción de un cuartel a un costado de los Campos Nuevos al sur de la ciudad, el cual ya se encuentra en funcionamiento, y que de igual manera en su Gobierno se donó otro terreno a la Guardia Nacional con el mismo fin.

“En el caso de nosotros también les donamos el predio de la Manga, que debería estar concluido desde el año pasado, yo la verdad no me he ido a dar la vuelta pero vamos a checar con ellos que es lo que está pasando, supongo que están esperando la inauguración de parte del Presidente o de algún secretario de estado (…) se supone que desde el año pasado había el compromiso del Gobierno Federal de terminarlo, entonces esperemos que ya esté construido y que también ellos nos informen para cuando llegan los elementos, que es lo más importante”, explicó.

En cuanto a la operatividad que mantienen las Fuerzas Federales, el munícipe dijo no poder revelar el número de efectivos que se han sumado a las acciones para inhibir conductas delictivas en Salamanca, de los cuales hizo hincapié de que no están exclusivamente asignados al municipio, sino también a reforzar estas mismas actividades principalmente en los municipios con actividades industriales.

“Hay un número importante porque tenemos el cuartel que está aquí en los campos nuevos que ya está trabajando, pero como tal si hay una estrategia ya por ahí (…) también ese cuartel que va estar establecido en la Manga fue escogido principalmente por su ubicación, entonces va permitir salida para Villagrán, Celaya, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Los Apaseos, pero también obviamente la intención es que como Salamanca tiene un tema importante en el tema industrial por Pemex que son empresas paraestatales y Comisión Federal, son un punto clave para la Guardia Nacional”, concluyó.