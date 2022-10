Productores de nopal sufren en las temporadas de frio

Productores de Nopal de la comunidad de Valtierrilla temen que las próximas heladas puedan afectar las 400 hectáreas de siembra, la disminución de la producción de la cactácea podría incrementar su precio hasta 300 pesos por bolsa.

Local Producción de nopal en riesgo por bajas temperaturas

Juan Torres, Productor de nopal detalló que en estas fechas de frío las hectáreas de nopal se ven afectadas por las heladas, las cuales disminuyen las ventas de los habitantes de Valtierrilla que se dedican a dicha producción.

El productor de nopal detalló que en estas fechas las ventas y producción bajan hasta en un 70 por ciento, lo cual a pesar ello abona al sustento de la familia.

“Ahorita los nopales ya no van a dar como anteriormente porque se baja la producción a comparación de cuando hace calor en estas ocasiones las ventas se bajan hasta un 70 por ciento; cuando hay más a uno se lo pagan más barato, pero si es suficiente para mantenerse uno en estas temporadas de frío”, explicó.

El productor añadió que en estas fechas heladas la bolsa de entre 22 o 23 kilos suele venderse entre 300 pesos, caso contrario que en la temporada de calor, dicha bolsa suele venderse entre los 60 o 70 pesos.

“En estas ocasiones como casi no hay en el campo todo tiene su tiempo y en estos fríos el nopal ya no quiere; Nosotros vendemos mejor por bolsas porque por kilo no nos conviene, la bolsa está como contiene como entre 22 o 23 kilos sale más de 300 pesos, y en cuando están baratos la bolsa sale como en 60 pesos”, añadió.

Derivado a las temporadas de frío esto afecta a las huertas de aproximadamente 400 hectáreas en los productores de nopal de la comunidad de Valtierrilla.