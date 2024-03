Autoridades no deben descartar vínculos con grupos criminales

Luego de que en ocho meses dos oficiales de la dirección general de Seguridad Pública hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber, en torno a cuatro ataques que deja un saldo del mismo número de efectivos lesionados, el consultor en materia de seguridad David Saucedo, declaró que no se puede descartar la posibilidad de que la policía de Salamanca pueda tener vínculos con el crimen organizado.

“Hace poco se dio el lamentable ataque en contra de elementos de Tránsito de Irapuato y en Celaya (…) ahora se suma Salamanca a esta cadena de ataques del grupo local dedicado a las actividades ilícitas, que está embistiendo a las corporaciones de Seguridad Pública, en el caso de Salamanca era previsible (…) tratan de posicionarse una vez más aquí en la cabecera de Salamanca y para eso está lanzando embestidas contra policías en Salamanca en Irapuato y en Celaya”, asentó.

David Saucedo, consideró que la naturaleza de esta problemática podría radicar en que la policía de Salamanca estaría favoreciendo a un grupo criminal en específico, por ello los ataques en su contra, situación no solo sucede en el municipio, también en otros del corredor industrial, como Irapuato y Celaya. En el caso local opinó que la estrategia en materia de seguridad no ha sido la mejor y es notoria la falta de una cabeza en la dirección de Seguridad Pública.

“Lo que alcanza a percibir es que la Policía Municipal de Salamanca se encuentra muy cargada a favor de un cartel esto evidentemente también ocurre en Irapuato (…) fue un error del Alcalde que en tres ocasiones ha habido tres directores de Seguridad Pública, eso revela errores en la toma de decisiones en un área tan sensible, el tema de seguridad que es su talón de Aquiles, son tareas pendientes”, explicó.

Los caídos

En la presente administración, tres oficiales de policía han sido asesinados, dos de ellos en cumplimiento de su deber, los casos de los oficiales Jacqueline en octubre de 2022 en la avenida Valle de Santiago y Juan Manuel en el bulevar Morelos; mientras que el otro elemento identificado como Israel fue ultimado a balazos en el municipio de Valle de Santiago mientras comía en un negocio de hamburguesas en la zona centro durante su día de descanso en julio de 2022.