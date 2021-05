Problema en GM es salvable y Federación tiene que acomodarse al sector: Héctor Guerrero

León, Gto.- Hace falta adaptar algunos temas en México para que la situación que pasa General Motors (GM) en la planta de Silao pueda ser salvable, pues la industria no es de México, está en México, así lo indicó Héctor Guerrero Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

“Es un tema que no es de una sola opinión como tal, con alguna problemática habrá que abordarla, de hecho se está abordando de esa manera, es un sector, conocer qué está pasando en ese sector, cuál es el tema donde todavía no nos acomodamos y trabajarlo, yo no lo veo como algo insalvable, porque es justo eso, no es México, es un sector que está dentro de México”, comentó.

Héctor Guerrero reconoció que el Sector Automotriz no es un sector originario de México, sino más bien que se instaló parte de su producción en el país, por lo que es urgente que se ve la forma de adaptar las medidas necesarias para que se de la solución y el T-MEC siga siendo funcional para todos los involucrados.

Por lo pronto el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el Sector Automotriz en Guanajuato ya que Mauricio Usabiaga Días Barriga secretario de Economía en la entidad, comentó que pese a ser un tema específicamente de la Federación, el estado está totalmente con la disposición de ayudar en lo que se requiera.

“Son cuestiones que conocemos realmente poco los detalles, no podemos opinar porque no sería justo y le compete a la Federación, sin embargo estamos pendientes ahí en lo que podamos apoyar con gusto lo hacemos pero hay que ser muy respetuosos”, mencionó.

Por el momento la legitimación del contrato colectivo que nuevamente estará a votación, será vigilado por organizaciones internacionales como Unifor the Union le Syndicat con sede en Canadá, United Auto Workers con presencia en Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, Suiza entre otros.