Preparan montaje de “ballenas” en Héroes de Cananea

Como medida emergente, en las arcas municipales se cuenta con un recurso reservado de 50 millones de pesos, para la liquidar el total de la inversión de la construcción del paso superior vehicular sobre la línea “A” del ferrocarril en la calle Héroes de Cananea; en caso de que la empresa de Grupo México Transportes (GMxT), Ferromex, concurra con algún recurso para el desarrollo de la obra que deberá ser entregada al concluir el primer semestre del año.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este contexto, el mandatario salmantino aseguró que la obra se ha desarrollado sin contratiempos de acuerdo a los tiempos del proyecto, por lo que no debe haber inconvenientes para que sea entregada en la fecha establecida, incluso mencionó que próximamente se colocará la primer “ballena” en la estructura, por lo que habrá de hacer un recorrido para supervisar los avances.

“Con quien tenemos es con Ferromex, yo también los voy a invitar a ese recorrido, incluso espero que esté presente gente de Ferromex, porque el compromiso fue que iban a analizar ya para ver cuánto recurso nos iban a aportar, ahora sí que lo que venga es bueno, yo como Municipio ya tengo apartado los 50 millones, en el caso de que me digan sabes que no hay dinero, yo tengo el dinero asegurado para que no haya ningún problema, la obra no quedará inconclusa (…) vamos bien, vamos hacer un recorrido porque ya próximamente vamos a poder montar una de las ballenas, generalmente las hacemos en la noche o en la madrugada”, asentó el edil.

Local Lleva un 16% de avance puente vehicular de Héroes de Cananea

Por otro lado, César Prieto reafirmó su compromiso de ayudar a los pequeños comerciantes afectados por el desarrollo de la obra, ante el cierre a la circulación, luego que algunos externaron su incertidumbre de si continuaría el Gobierno Municipal, entregando la ayuda económica que se acordó durante un trimestre, aunque aclaró que como autoridad no se está en la obligación de de estos, si se fueron otorgados, principalmente a familias de escasos recursos cuya actividad comercial es su sustento.

“Yo me reuní con ellos se les va cumplir con la parte que quedamos, iban a ser tres meses de un apoyo de cinco mil pesos que yo sé que no es suficiente para la actividad que ellos tienen, pero es un apoyo como tal, yo como autoridad no estaría obligado, imagínate cada obra que yo tuviera que darle a las personas que al final se van a ver beneficiadas de una obra, pero como tal si hicimos un ejercicio de analizar qué negocios, son negocios pequeños que de plano si viven y que son familias de escasos recursos y se les dio el apoyo”, concluyó.