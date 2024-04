Preocupa a Iglesia falta de vocación religiosa en la juventud

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dio a conocer que actualmente hay una preocupación a nivel nacional por la falta de vocaciones y en el seminario local no ha sido la excepción, además de que existen muchas problemáticas que afecta el poder tener cercanía con las y los jóvenes.





“Actualmente no lo percibimos en el número que están saliendo, sino en los próximos años notaremos la disminución, es por esto que se proclamó este año vocacional, para que unidos le pidamos al señor que haya más votaciones y sepamos cuidarlos”.

Aseguró que el tener en ordenamiento a siete diáconos actualmente es una bendición y se encuentran agradecidos, pero mencionó que el trabajo y el esfuerzo debe continuar para animar a que las y los jóvenes quieran acercarse a Cristo.

El Obispo de la Diócesis de Irapuato narró que la duda que más se ha repetido entre la juventud en la actualidad, es si es posible seguir a Dios a pesar de todas las problemáticas que ha presentado la iglesia, y afirmó que es posible y tienen la esperanza de que muchas más personas quieran llevar una vida cristiana.





Existen varias trabas para que las y los jóvenes busquen a Cristo, no solo para ser sacerdotes o monjas, sino para tener una vida llena de valores.





“En los encuentros vocacionales, me preguntaba un joven que si hoy con tanta crítica a la iglesia, con tantos escándalos, todavía es posible seguir a Cristo, yo les comentaba hoy más que nunca era posible seguir a Cristo, ahora se requiere el compromiso de cada uno de nosotros y tengo confianza de que iremos recuperando nuestros números”.

Añadió que existen varias trabas para que las y los jóvenes busquen a Cristo, no solo para ser sacerdotes o monjas, sino para tener una vida llena de valores. “Es el reto con el que se enfrenta todo joven, el ambiente que tenemos actualmente no es el ambiente cristiano de nuestras familias, las opciones que encuentra un joven son muchísimas más, las cosas que jalan a los jóvenes son retos fuertes para acercar a los jóvenes no solo al sacerdocio sino a una vida cristiana y de valores”.