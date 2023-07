Por concluir programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Luego de presentar un avance superior al 85% y entrar a la fase de cumplimiento de tiempos administrativos, se espera que a finales de este mes se concluya el programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que servirá para tener un mejor aprovechamiento de materiales reciclables, así como un mejor manejo y confinamiento de los desechos que se generan día a día en las más de 159 comunidades y 220 colonias por los próximos cinco años.

“El programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, va muy bien y está ahorita en la etapa de evaluación, tiene que ser evaluado tanto por el municipio como del estado para dar el siguiente paso, pero los avances que se tienen son muy satisfactorios, muy bien estudio que está conformado este programa por dos partes importantes, una es un diagnóstico que es elemental, que es como cuando vas al doctor y te dan primero el diagnóstico, y ese diagnóstico es el que permite recetar la medicina adecuada, igual pasa acá, ese diagnóstico sobre los residuos sólidos urbanos, es la base para poder hacer planes y programas a corto, mediano y largo plazo de su manejo integral”, informó Alberto de la Torre Gleason director de Medio Ambiente.

De acuerdo al funcionario este programa permitirá conocer de manera integral, las áreas de oportunidad en cuestión de residuos que puedan reutilizarse y que permitan tener un mejor aprovechamiento de estos.

“Conocer qué tenemos, dónde lo generamos, cuáles son valorizables, cuáles no son valorizables, qué podemos hacer, cómo se transportan, qué áreas de oportunidad se tienen para transporte, es la importancia de este programa, se puede decir que es el cimiento de una casa o piedra angular que va a sostener todo el manejo de los residuos, por lo menos durante los próximos cinco años por lo pronto”, asentó.

Aunado a ello dijo que este programa a dará también una proyección respecto al índice poblacional para los próximos 10 o 20 años, cuánta basura se va a generar para estar preparados en cómo se van a manejar de una mejor manera o cómo sacarle provecho, “porque también hay mucha basura que no es basura, es reutilizable y que genera economía, y que en muchos casos no estamos aprovechando, como dicen por ahí “estamos enterrado dinero”, hay muchas cosas que son valorizables, reutilizables que no estamos aprovechando”.

En cuanto a su operación indicó que podría ser a finales del presente mes que pueda disponer de este instrumento, mismo que se encuentra en proceso de evaluación.

“De evaluación prácticamente ya está en su fase final (…) yo esperaría que a finales de julio ya cumpla el proceso completo, que va arriba del 85%, lo que resta es cumplimiento de tiempos administrativos de revisión para completar el ciclo”, concluyó.