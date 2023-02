“Plan B de Reforma Electoral no garantiza elecciones limpias y transparentes": Mario Coello

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Que la reforma Constitucional en materia electoral no fuera aprobada es un triunfo ciudadano, sin embargo, con las modificaciones aprobadas por el Senado “se corre el riesgo de que no se garanticen unas elecciones limpias, transparentes y con resultados confiables que no causen conflictos postelectorales”, mencionó Mario Coello Muñoz de Cote, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Celaya Laja-Bajío.

Comentó que con el llamado Plan B Electoral, ni la ciudadanía ni el presidente pueden echar las campanas al vuelo. “El presidente por lo visto está aferrado en destruir al Instituto Nacional Electoral, porque le afecta sus intereses, yo creo que nosotros, la ciudadanía, los medios de comunicación y la gente en general debemos defender al INE, porque no defendemos específicamente a algunos consejeros o a una institución, estamos defendiendo nuestra democracia y nuestra libertad”.





“Con este plan B ahorcan a la institución que nos ha dado la seguridad y certeza en las elecciones, porque no va a poder operar ni hacer las elecciones. Cómo es que vamos a votar o qué resultados van a ver. Está muy incierto si se puedan llevar a cabo las elecciones del 2024 si destruyen al INE”.

En este último punto, explicó que si le cortan el recurso al INE, cierran los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en todo el país, despiden a la gente que por años las han llevado a cabo y son profesionales al respecto para contratar a eventuales que no saben, entonces, “cómo se va a organizar, cómo se van a abrir casillas, cómo se van a emitir credenciales para elector. Es una incertidumbre muy grande”.

Muñoz de Cote indicó que posiblemente en el INE se tienen que hacer algunos cambios, pero sugiere que se realicen después de las elecciones del 2024 para que las elecciones siguientes sean piso parejo, ya que, si se hace en estos momentos el poder estará de un lado.

Finalmente, a los ciudadanos los invita a no permitir estas arbitrariedades y a seguir defendiendo al INE.