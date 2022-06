Piden usuarios del ecoparque una zona para mascotas

Usuarios del Ecoparque solicitaron un área específica para pasear mascotas al interior de este lugar, así como la revocación de la regla que impide que suelten a su perros para evitar incidentes, ya que señalaron las jaurías sin dueños son las causantes de los ataques a la ciudadanía y no los animales que acuden a este lugar con sus respectivos dueños.

Fue en Julio del 2021, cuando una mujer fue atacada por una jauría de perros al interior del Ecoparque de Salamanca, mientras se encontraba haciendo ejercicio, el hecho conmocionó a la sociedad salmantina, que de manera inmediata exigió al gobierno municipal encabezado entonces por Beatriz Hernández Cruz apoyo inmediato a la víctima.

Disposición de solo macotas con correa en Ecoparque surgió a raíz de ataque de perros a mujer en julio del 2021

Un mes después de este acontecimiento, el gobierno local, tomó la determinación de reforzar el control y vigilancia para el acceso de usuarios con perros al Ecoparque, la cual consistiría en revisar que las mascotas de los usuarios que ingresaban al lugar llevaran correa, además de proporcionales el material necesario para limpiar las heces de los canes.

A once mese de este hecho, usuarios que realizan actividades físicas en este lugar, solicitaron que se les permita soltar nuevamente a sus canes o bien, la construcción de un espacio donde los animales puedan andar sueltos.

A los perros no les gusta estar encerrados y mucho menos amarrados porque se estresan, por eso nos gustaría que nos permitieron soltarlos o sino que se construya un área especifica para que puedan andar libre, no es justo que no podamos soltarlos, nuestros perros no fueron los que mordieron a la señora, los que lo hicieron entraban por un costado del Ecoparque y su guarida la tiene abajo del puente del río Lerma”, dijo Elena, usuaria del lugar.

Por su parte, Euloquio Sánchez, aseguró que en otros estados de la republica, si cuentan con Zonas específicas para mascotas, donde se les permite andar con libertad, ante ello, lo usuarios hicieron un llamado al gobierno local actual para que se escuchen sus peticiones.

Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Al Ecoparque de Salamanca, asisten más de mil personas a la semana, algunas acuden con sus mascotas a hacer ejercicio o realizar otro tipo de actividades.